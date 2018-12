Musica e magia per il cocktail party di natale all’hotel art in via margutta

Roma, dicembre 2018. Una serata in allegria aspettando il Natale: giovedì 20 dicembre festeggiano l'Hotel Art by the Spanish Steps, in via Margutta e il centro congressi adiacente Roma Eventi piazza di Spagna di via Alibert, con musica e spettacolo dal vivo, accompagnati da degustazioni enogastronomiche.

Un’occasione per scambiarsi gli auguri in un luogo dal fascino unico, nascosto in una delle vie più belle di Roma, l’Hotel Art by the Spanish Steps: qui tra le sculture e le opere d’arte, in quella che era una piccola chiesa privata, si esibiranno gli studenti dell’Accademia di Santa Cecilia intrattenendo gli ospiti con musica dal vivo; performance di magia e illusionismo rallegreranno la serata con giochi e spettacoli coinvolgenti; lo chef Flavio Baffa creerà piccoli piatti da degustare nel corso della serata.







L’Hotel Art by the Spanish Steps (www.hotelart.it) è un luogo magico dove l’arte è protagonista, come una galleria tutta da scoprire: anche ai piani delle camere per gli ospiti, si possono ammirare tocchi originali come i 4 colori blu, arancio, giallo e verde, che caratterizzano i corridoi, con i versi di poeti come Garcia Lorca e Octavio Paz.







L'ingresso è un passaggio minimalista mimetizzato tra le tante gallerie d'arte che costeggiano via Margutta, un lungo corridoio pedonale, con le pareti rivestite di lucido marmo bianco, pavimentato da ciottoli bianchi e illuminato da una creazione dell’artista Enzo Catellani, che dà accesso alla hall.



Questa un tempo era la cappella della scuola e ora, sconsacrata e filologicamente restaurata, propone un mix tra sacro e profano, tra antico e moderno. Sulle volte a crociera brillano stelle dorate, sullo sfondo originario blu cobalto. L'altare è stato velato da un pannello di spesso vetro crepato dalle sfumature blu ghiaccio che nasconde e rivela il marmo.



Di fronte, proprio all’ingresso, due grandi uova di resina bianca sorgono dal pavimento antico marmi policromi e ospitano una la reception e l'altra l'office. Nella hall trovano posto i tavoli del bar e bistrot, da cui si passa ad un salotto decorato da opere d’arte contemporanea e alla piccola corte esterna per le giornate all’aperto.



Hotel Art by the Spanish Steps è parte di PLH Group, insieme a Empire Palace Hotel - palazzo affascinante non lontano da via Veneto -, Castello della Castelluccia - dimora del 1300 immersa nel Parco di Veio -, Roma Eventi Piazza di Spagna, Roma Eventi Fontana di Trevi e Grand Hotel Europa, gioiello nel centro di Innsbruck. PLH Group con 1 castello, 3 alberghi, 2 centri congressi è il gruppo italiano nato da una storia di famiglia, un’attività imprenditoriale significativa nel settore dell’ospitalità.