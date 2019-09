MUSICA: Massimo Ferrari torna con un nuovo successo

Massimo Ferrari fuori con "Se non ami"

Dopo il successo ottenuto in Italia e all’estero con i due singoli “Avvelenami” e “Che sensazione”, che lo hanno visto dominare la top ten nella sua categoria, Massimo Ferrari torna con il nuovo singolo “Se non ami” dal 13 aprile in anteprima esclusiva per una settimana su i-tunes, e dal 20 aprile disponibile in tutti i digital store. "Se non ami" è anche il nome dell'intero album che uscirà a dicembre 2019.

Il brano dalle sonorità pop latino è stato scritto dal maestro Beppe Dati (autore di "Gli uomini non cambiano", "Cosa resterà degli anni Ottanta" e "La forza della vita", solo per citare alcuni dei suoi conosciutissimi brani) e Goffredo Orlandi (autore tra gli altri di brani per Laura Pausini, Marco Masini, e Francesco Guccini), con arrangiamenti curati dal maestro Umberto Iervolino (direttore di orchestra di 15 edizioni del festival di Sanremo con artisti quali Alexia, Fausto Leali, Francesco Renga, Gatto Panceri, Gianluca Grignani, Neslie, Enrico Nigiotti, etc.)

La tematica della canzone è attuale: le difficoltà di una donna che non riesce a fidarsi, delusa dalla vita, dal lavoro, dall'amore e dall'amicizia. Il messaggio è quello che sorridere alla vita è fondamentale, qualsiasi cosa ci accada, perchè anche nella solitudine non si è mai soli... Un annuncio positivo, di apertura alla vita e all’amore. L’artista si è detto molto emozionato per l’uscita di questo nuovo singolo. Si tratta di un progetto a cui ha lavorato tanto, mettendoci l’anima e il cuore, e quindi non vede l’ora di condividerlo con tutto il suo pubblico. Il tour “Ferrari canta Ferrari” anche ha preso il via lo scorso 23 Marzo dal Teatro Selinus di Castelvetrano, "dall'amata Sicilia dove è cominciato tutto", per poi proseguire in Germania, Svizzera e tornare in Italia, ed è prodotto dalla Eventi & Management, produzione di Massimo Ferrari, per i suoi 20 anni di carriera. Non ci rimane altro che attendere l’uscita di SE NON AMI su tutte le principali piattaforme digitali (Itunes, Spotify, Souncloud, Deezer, etc), la cui produzione esecutiva e artistica è della “Eventi e management”, mentre l'etichetta discografica è la HURRICANE MUSIC PRODUCTION di Norma Imbriano. A breve il video ufficiale di SE NON AMI sul canale youtube dell’artista.



Biografia di Massimo Galfano in arte MASSIMO FERRARI

Massimo Galfano nasce il 27.5.1973 a Jugenheim in Germania da genitori di Santa Ninfa (Trapani). La sua carriera di artista inizia sul palco del teatro Luigi Capuana a Santa Ninfa (Trapani) con la compagnia “Gli Eclisse” a soli 13 anni. Come cantante fonda la sua prima band musicale “Terzo Pensiero” nel 1996 con cui fa serate di piano bar, matrimoni e serate di vario genere. La band si scioglie nel 2000 e Massimo inizia la sua carriera da solista. Dopo una serie di concorsi, riconoscimenti, collaborazioni, ed esperienze artistiche oltre oceano E in Europa ha maturato soddisfazioni artistiche, e nel 2014 Massimo ha creato la sua “Scuola di Canto”, ed inizia a partecipare come coach e giurato ad alcune competizioni canore tra cui: Area Sanremo, Festival Show, Next Talent, A Voice For Music, Premio Mia Martini, Village Music Lab, Premio Pino Daniele, Selezioni X Factor, Premio Lucio Battisti. I Premi ottenuti da Massimo Ferrari durante la sua carriera sono molteplici: nel 2018 Disco D'oro alla Carriera consegnatogli dal collega e grande amico Toto Cutugno; Riconoscimento e nomina come ambasciatore della pace nel mondo 2010; Riconoscimento ass.di volontariato il cielo di Stefano; Riconoscimento e Ospite al festival Of Song, BrooKlyn; Politeama Festival Riconoscimento come Migliore Voce; Disco D'argento Cantamare; Festival Canoro Il pilone d'oro Messina ; 2007 - Una Voce Per Sanremo;Varie Collaborazioni e Riconoscimenti con le Ambasciate nel Mondo; Premiato Come Eccellenze Italiane in Europa; Riconoscimento ai Giochi Mondiali Della Pace; 2014 - Riconoscimento “Artista rivelazione 2014” in Russia.

