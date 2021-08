MUTTI: la sostenibilità non è un viaggio in solitaria

Bilancio ambientale partecipativo: prima edizione a Cibus Parma – 2 settembre 2021 – ore 14.30

Karl Popper diceva che il sapere umano – e quindi la scienza – evolve attraverso prove ed errori. E diceva anche che la ricerca va effettuata in maniera trasparente e partecipativa.



Questi elementi – prove, errori, trasparenza e partecipazione – improntano di sé questa prima edizione del bilancio ambientale di Mutti.



Un bilancio che ha una caratteristica particolare: è stato definito partecipativo perché alla sua stesura hanno contribuito in prima persona gli stakeholder, prima con il loro lavoro e poi con la loro testimonianza.



La sostenibilità, infatti, come recita il titolo di questa presentazione, non è un viaggio in solitaria. Il percorso di un’azienda nella sostenibilità diviene tanto più efficace quanto coinvolge sempre più in profondità i propri stakeholder, che non sono solo spettatori esterni, ma diventano veri e propri protagonisti.



A presentare questo percorso saranno: Francesco Mutti, AD Mutti; Ugo Peruch, Direttore Servizio Agricolo, Mutti; Giorgio Lecchi, Industrial Director, Mutti; Eva Alessi, Responsabile Consumi Sostenibili e Risorse Naturali, WWF; Michela Janni, Ricercatrice CNR; Glauco Bigini, Chief of Technology, Enovia.