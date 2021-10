Il 31 ottobre il successo della band emo My Chemical Romance compie 15 anni.

Gerard Way, il frontman della band, ha ricordato la nascita di "Welcome To The Black Parade".



Il Cantante ha parlato del singolo 'Welcome To The Black Parade', commentando i temi trattati nel brano e l'influenza che "Bohemian Rhapsody" dei Queen ha avuto sulla scrittura: "Bohemian Rhapsody è una canzone impossibile da rifare. E' qualcosa che ti può ispirare un po' ma non puoi provare a rifarla".



Parlando del significato di "Welcome To The Black Parade", Gerard Way ha dichiarato: "Parla del trionfo dello spirito umano sull'oscurità. E' qualcosa che ha sempre fatto parte del DNA della band sin dagli esordi. Il mondo è pieno di oscurità e penso che superarla, sia internamente che esternamente, sia una bella cosa. E' una sfida e quindi se riesci a trionfare è stupendo ed è qualcosa che trovi nei nostri lavori".



"The Black Parade" è il terzo album dei My Chemical Romance, uscito il 31 ottobre 2006, diventato uno dei più grandi successi della band che grazie a "Welcome To The Black Parade" scalò le vette delle classifiche mondiali dei singoli più venduti.



"The Black Parade" debuttò al secondo posto in classifica nel Regno Unito e negli Stati Uniti vendendo oltre tre milioni di copie.



I My Chemical Romance hanno spiegato che la stesura del disco fu un'esperienza di gruppo:"Come molto del nostro materiale fu un brano frutto di collaborazione. Eravamo tutti insieme in questa casa stregata, ci stavamo deprimendo isolati dal mondo esterno. La canzone è nata in questo stato, mentre eravamo chiusi lì a provare, è stato uno sforzo di gruppo".



L'atmosfera era davvero stregata, spiega Jerard, che ricorda un episodio in cui era coinvolto il fratello e chitarrista Frank Iero:"C'era questa torre leggermente separata dal resto del maniero, era lì che dormiva Frank, e una sera durante un party qualcuno iniziò ad andare fuori di testa al punto che fu necessario chiamare l'ambulanza. Ma nonostante tutto il fatto di essere lì ci ha permesso di suonare e scrivere sempre, ad ogni ora, quindi lavoravamo per un sacco di tempo, fino a notte fonda".



Dopo la reunion a quasi dieci anni dallo scioglimento, i My Chemical Romance hanno annunciato il tour che è stato purtroppo rimandato a causa del virus.



La band è riuscita a riprogrammare le date previste per il 2020, inclusa l'unica data italiana al Bologna Sonic Park.



I My Chemical Romance saranno live per l'edizione 2022 del festival il 4 giugno 2022 all'Arena Parco Nord di Bologna.



Per essere sempre aggiornati con le nostre pubblicazioni, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram o Twitter dove troverete le novità e le curiosità proposte settimanalmente da Musical Factory, ma non dimenticate la diretta 24 ore su 24!