Il duo ROBIN è già fuori su tutte le piattaforme digitali con il terzo singolo "La Direzione dell'amore".

Nadia Toffa: Il duo ROBIN ha deciso di dare in beneficenza ogni ricavato del libro alla sua Fondazione. Il duo ROBIN è di Taranto e per questo conoscono bene le iniziative della giornalista bresciana.



L’idea del nome Robin nasce ascoltando una canzone di Cesare Cremonini, di cui è fonte di ispirazione, “Nessuno vuole essere Robin”. In questa canzone l’uomo si ostina a voler essere protagonista e a doversi comportare in un certo modo, quello imposto dalla società, come se fosse un copione, indossando una maschera, senza mai ammettere delle volte, di essere inadeguati, di essere soli.



Una frase dalla canzone dice “Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin”, noi siamo pronti ad essere Robin e a far uscire tutte le nostre fragilità, delusioni, pazzie ed emozioni, senza aver paura di sbagliare perché non siamo invincibili.



A dicembre 2018 esce il loro primo singolo dal titolo Fammi volare, un brano che tratta il tema del bullismo, ispirato ad una storia vera. Ha ottenuto numerosi e diverse scuole hanno invitato il duo Robin a presenziare in progetti didattici per parlare con i ragazzi sul tema del bullismo, analizzando il testo della canzone e mostrando loro il videoclip del brano stesso.



A gennaio 2019 partecipano al concorso nazionale Musica è superando le varie fasi di selezione per poi arrivare a maggio 2019 in finale tra i primi 15 su oltre cento partecipanti, vincendo il premio “Songwriter” aprendo così una collaborazione di scrittura con i grandi artisti del panorama musicale italiano.



A giugno 2019 esce il loro secondo singolo dal titolo “Ci basta il mare” un brano che vuole dar voce alla spensieratezza, allo stare bene facendosi bastare piccole cose purchè ci siano gli amici e il divertimento giusto, come le tipiche vacanze estive passate tra un lido e un bar.



Il brano è stato presentato alle selezioni di XFACTOR 2019 superando tutte le pre selezioni tenute a Roma. Su Spotify superano i 30.000 ascolti ed entra nella top 100 delle classifiche radio come artisti emergenti.



A settembre 2020 ricevono il "PREMIO AREA STAMPA 360", per il brano “Ci Basta il Mare” che li porterà in promozione con questo libro in tutta italia ed in occasione del "Festival di Sanremo 2021". Inoltre, esce un libro-cartella stampa su tutti i book store.



Il 14 settembre 2020 esce il terzo singolo del duo ‘ROBIN’ che porta il titolo ‘La Direzione dell’amore’, è sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.



‘La direzione dell’amore’ è un brano intimo che cerca di far emergere la voglia di amarsi, di essere in grado di saper scegliere, davanti ad un bivio, quale direzione prendere. Quante volte rimaniamo nello stesso posto perché il nuovo ci fa paura. Quante volte ci siamo accontentati di un amore pur di non restare soli. La direzione dell’amore, a volte, è proprio quella dove ad aspettarci dall’altra parte ci siamo noi e basta.



Da dicembre 2020 saranno in promozione nelle Mondadori Store di tutta Italia, con gli autori del libro FELICITA’ che appoggiano il loro progetto discografico.



A marzo 2021 pubblicheranno una canzone dedicata al Santo Padre Papa Francesco.



A maggio 2021 partirà un tour nazionale, dove saranno da supporter a big della canzone italiana.



In caso di PANDEMIA o per covid-19 (coronavirus), tutti gli eventi verranno rinviati.



I COMPONENTI



Antonino Milli nato a Taranto, si avvicina alla musica fin da bambino partecipando alle selezioni dello zecchino d'oro e prendendo parte a cori ecclesiastici. In seguito entra a far parte come frontman di due cover band (MODA', MUSE). Il percorso si arricchisce nell'ambito del musical prendendo parte nei panni di Benvolio nella rivisitazione in chiave rock del ROMEO E GIULIETTA.



Pasquale Pisicoli nato a Matera, cresciuto a Gravina in Puglia. Amante dell’arte in generale scrive la sua prima canzone a 15 anni usando una chitarra e delle pentole come batteria registrando il tutto su una musicassetta. Col passare degli anni continua a scrivere canzoni e a conservarle nel cassetto per dedicarsi ad un’altra arte, quella della danza, dove trova molte soddisfazioni lavorative. Nel 2014 conosce Antonino durante la produzione di un musical, dove debutta come cantante. Decide di far ascoltare i suoi brani ad Antonino e di farli cantare in diversi concorsi, riscontrando pareri positivi dalle giurie e ricevendo premi della critica e podio in classifica.



Ricevono la Benedizione Apostolica di Papa Francesco.