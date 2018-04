Nadia Vallorani ed Anna Ianni vincono la seconda tappa del Campionato provinciale singolo di burraco

La terza tappa del torneo si svolgerà domenica 6 maggio

ASCOLI – La Casa albergo Ferrucci ha ospitato la seconda tappa della terza edizione del Campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli Ascoli/Fermo, manifestazione che ha visto la partecipazione di 64 appassionati del gioco provenienti da Marche ed Abruzzo e che è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Hozho.

Nella classifica di tappa Vallorani e Ianni hanno concluso al primo posto con 60 punti, a seguire hanno chiuso Vincenzo Ceci e Mariano Mascetti con 54 a pari merito con Annarita Passaretti e Massimo Gori, quarti Antonio Santacroce e Cesare Girolami con 49 punti, quinte Rosella Cannella e Lucia Scarpiello con 48 punti a pari merito con Maria Grazia Pagliacci e Silvana Primiani.

Dopo la seconda giornata della manifestazione al primo posto della graduatoria aggiornata troviamo proprio Anna Ianni e Annarita Passaretti con 109 punti, poi Lucia Sebastiani con 105, Mariano Mascetti con 100, Vincenzo Ceci, Maria Teresa De Luca e Massimo Gori con 99.

L’iniziativa ha preso il via nelle scorse settimane ed ha già visto la partecipazione di 86 appassionati di questo gioco.

La terza tappa del torneo si svolgerà domenica 6 maggio.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook U.S. Acli Marche settore burraco o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Ascoli Piceno/Fermo o del campionato provinciale singolo di burraco.