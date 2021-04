Napoleon Tour Operator sceglie m&cs per le attività di comunicazione

Napoleon Tour Operator, brand di riferimento nel settore del turismo, affida ad m&cs, agenzia milanese di marketing e comunicazione, la gestione di tutte le attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Il compito dell’agenzia, fondata 20 anni fa da Tiziana Pini, sarà quello di valorizzare le eccellenze della programmazione di Napoleon. Specializzato inizialmente nell’incoming sull’Isola d’Elba, il tour operator ha negli anni esteso la propria offerta a tutta la Toscana e alla Sardegna, aggiungendo come prodotto nel 2019 anche la Corsica: può contare su più di 530 strutture tra hotel, residence, appartamenti, camping village e villaggi, accuratamente selezionati per offrire ai clienti la sistemazione più adatta alle loro esigenze.

Ma non solo. Napoleon è un operatore altamente qualificato anche nell’organizzazione di viaggi di gruppo: grazie alla sua vasta esperienza, ha elaborato pacchetti turistici che comprendono tour tematici, viaggi per le scuole e la terza età, escursioni, eventi e manifestazioni sportive.



“Siamo orgogliosi dell’accordo con Napoleon Tour Operator, nome storico del panorama turistico italiano”, dichiara Tiziana Pini, managing director m&cs. “Raccogliamo con determinazione questa nuova sfida, che arriva in uno dei momenti più delicati per il settore. Siamo però certi che sarà il turismo di prossimità a caratterizzare la ripresa dei viaggi: Napoleon è uno dei leader di mercato nell’organizzazione di pacchetti sul corto raggio e offre soluzioni di viaggio affidabili, garantendo il giusto rapporto tra qualità e prezzo”.