Nasce BeC TV, il nuovo canale di informazione su benessere e bellezza naturale

E’ online BeC TV, canale di approfondimento legato a benessere e bellezza che porta al pubblico l’esperienza e la conoscenza di un’Azienda che, da 40 anni, studia e crea, nei propri laboratori di ricerca scientifica, formulazioni cosmetiche e integratori a base di estratti naturali e oli essenziali puri, per rispondere ai bisogni della persona.

Da oggi, con questo canale, BeC ha deciso di condividere con il pubblico, grazie a video originali e unici, la propria conoscenza e capacità per portare benessere ed equilibrio.

Fin dal 1982, data di fondazione, BeC ha sempre investito nella ricerca e nella produzione di formulazioni a base di preziosi oli essenziali, estratti naturali, oli vegetali pregiati, vitamine, sali minerali, anti-radicali liberi accuratamente selezionati e combinati, dando vita a prodotti unici e non replicabili.

Tutto questo sapere, unito a informazioni, rimedi naturali e curiosità, si potrà ritrovare all’interno del nuovo canale TV, in cui ci saranno approfondimenti su piante officinali, oli essenziali, formulazioni innovative e biologiche e come queste possano donare benessere e bellezza.

Le Formulatrici cosmetiche, i Ricercatori, i Chimici di laboratorio, le Beauty specialist, sotto la guida e il coordinamento del Prof. Luca Valgimigli, esperto mondiale di radicali liberi, condivideranno la loro competenza dando risposte a chi vuole approfondire diverse tematiche, tra cui la cura del viso e del corpo, l’igiene della persona, rimedi e soluzioni per le mamme in gravidanza e i loro piccoli, fino ad arrivare allo sport e agli integratori.

Grazie a questi interventi, altamente professionali e autorevoli, verremo trasportati in un universo di benessere, bellezza e naturalità.

Attraverso un viaggio sensoriale tra migliaia di materie prime che rappresentano l’eccellenza del nostro territorio, unite a quelle provenienti da ogni angolo del Pianeta, BeC TV ci accompagnerà a scoprire, oltre a preziosi consigli e soluzioni per noi stessi, gli ingredienti utilizzati per le formulazioni che contengono, tra i tanti, la lavanda di Barème del sud della Francia, il geranio Bourbon delle Isole di Reunion , il sandalo di Mysore, in India, passando tra i petali di camomilla blu dell’Ungheria, fino alle note aromatiche del bergamotto di Calabria e quelle dolci e pungenti dei limoni di Sicilia.

Inoltre, le Beauty Specialist approfondiranno i bisogni specifici della persona fornendo soluzioni e consigli, pronte a rispondere a chiarimenti e quesiti specifici.

Bec Tv si trova su Youtube e propone i propri video anche sui social di BeC Natura.



