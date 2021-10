Nasce Generazione Sangiovese: Il Movimento delle Piccole Aziende Vinicole Toscane per promuovere l'artigianalità e l'autenticità del vitigno simbolo del vino in Toscana

Fortemente voluto dai vignaioli toscani, il progetto è dedicato alla valorizzazione del Sangiovese e, più in generale, della viticoltura artigianale in Toscana

Generazione Sangiovese è il primo movimento, fortemente voluto da vignaioli e proprietari di aziende vinicole delle colline toscane, volto a promuovere la cultura del vino toscano, artigianale e autentico. Un vino che nasce da competenza, esperienza e passione, figlio di una cultura tramandata nelle singole famiglie toscane, di generazione in generazione, e valorizzata da questo nuovo progetto.



Tutti i produttori che fanno parte di Generazione Sangiovese sono da tempo impegnati nella coltivazione del nobile vitigno a bacca rossa, che della Toscana rappresenta l’essenza - oltre a essere l’uva principe dei blend più celebri della regione.



Forti di questo know how, le realtà vinicole di Generazione Sangiovese hanno deciso di unirsi per preservare il valore del vitigno toscano a dispetto dell’omologazione chimica e tecnologica che il Sangiovese sta subendo nel mondo agricolo, a causa di una viticoltura industrializzata sempre più invadente e svilente. Un’unione che non toglie però forza alle singole produzioni, anzi, la accentua, valorizzandone artigianalità e particolarità.



Anime differenti sotto un denominatore comune: promuovere cultura e conoscenza del vino toscano, in particolare del Sangiovese, ponendo l’accento su tradizioni e valori intrinsechi.



