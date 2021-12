Nasce il marchio KONTRAVYDRO

il marchio dedicato al MONDO DEL PADEL

Nuovo progetto tutto dedicato al MONDO DEL PADEL , on line il nuovo sito di e-commerce www.kontravydro.shop .

Il progetto è nato dall’idea di due professionisti, colleghi, amici, uno esperto in fatto di marchi e proprietà intellettuale e mondo licensing, l’altro tra i primi a credere sin dagli albori nel mondo padel ,concentrati sin da subito su un qualcosa di veramente caratterizzante, i due professionisti hanno ricercato, con estrema attenzione, ciò che potesse rappresentare un “simbolo” per ogni giocatore di padel, un nome , un segno, dal gusto iconico che trasudasse padel o il riverbero di quel rumore “shootante” sordo ma potente di una racchetta che colpisce la palla verso le barriere, che lo rendono così diverso e così potente rispetto al più elegante cugino tennis !! così nasce KONTRAVYDRO.

Un marchio complesso con un naming di fantasia che fonde terminologie ed il lessico ispanico portoghese inventandosi così quasi un loop verbale al pari delle più classiche asserzioni dei cronisti appassionati: ”KONTRAVYDRO!!!” che in breve tempo ha trovato estimatori dal profondo sud, sino a giungere e conquistare anche Milano dove ha piazzato l’altra metà delle proprie radici con l’asset di partecipazione con importanti imprenditori operanti nell’ambito della comunicazione digitale ed integrata europea!!

Il brand KONTRAVYDRO. depositato in 28 paesi della UE , si inserisce in questo fenomeno sportivo che è il PADEL, proponendo inizialmente sul mercato una linea esclusiva di abbigliamento tecnico (e non) che si concentra, quantomeno agli inizi, sulla pratica della disciplina sportiva, realizzando completi da gioco e tutto quanto può essere indossato in un campo di padel !

Lo sviluppo del programma licensing che sarà accompagnata da una forte campagna media e di comunicazione anche non convenzionale o classica ha già visto primaria azienda operante nell’abbigliamento, sposare il progetto, aggiudicandosi in esclusiva l’abbigliamento nell’ambito europeo ed è già in corso la realizzazione della prima collezione ufficiale. Oltre al materiale prettamente tecnico, studiato per essere indossato durante le partite, la stessa attenzione viene riservata all’aspetto casual del prodotto o anche meramente street; pertanto KONTRAVYDRO. sarà felpe, maglie tecniche e non, tute , accessori e quant’altro possa essere mostrato con orgoglio, prima o dopo un match di padel, sempre e comunque con lo stesso spirito di appartenenza, che porti ad “ostentare”, in modo fiero e convito, la propria passione verso questa meravigliosa disciplina sportiva, che in fondo fa sentire tutti potenti per il sol fatto di scagliare con rumore e potenza la palla dall’altra parte del campo o ancora meglio anche contro un vetro (Vydro) !!�<