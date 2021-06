Nasce lievitamente - il Festival della Pizza fatta in Casa

Complice anche la pandemia, negli ultimi tempi la voglia di fare e di sperimentare è aumentata notevolmente così come la necessità di reperire informazioni e suggerimenti per creare in casa un prodotto di qualità sempre migliore.

Garage Pizza, progetto editoriale dedicato al mondo Pizza, è lieta di presentare lievitamente, un nuovo progetto dedicato interamente alla Pizza Fatta in Casa ma anche un festival che unisce anime differenti legate a questo argomento.



L’idea alla base del festival è quella di intercettare questa rinnovata passione da parte dei ‘pizzaioli casalinghi’, con un evento dalla doppia anima. Innanzitutto attraverso la creazione di un hub online che raccolga guide, approfondimenti, consigli, ricette scritte da professionisti e da una community sempre più attiva. Poi l'opportunità di mettersi in mostra e confrontarsi tra appassionati, inviando le proprie creazioni qualsiasi sia il proprio stile e gli strumenti a disposizione.



A vestire i panni di giudici e selezionare 16 pizzaioli casalinghi per l’evento finale ci penseranno tre veri esperti di Pizza fatta in Casa: Gigio Attanasio, Antonio Pascarella e Vincenzo Viscusi, tra i più seguiti content creator su YouTube. I pizzaioli casalinghi potranno partecipare alla finale che si terrà nel mese di settembre (e sarà aperta al pubblico in accordo alle normative anti Covid-19), con un evento esclusivo di premiazione e una grande occasione per celebrare con la gioia che solo una bella pizza sa regalare.



Le iscrizioni al Contest di lievitamente partiranno il 10 giugno pertanto sul sito ufficiale della manifestazione e su Garage Pizza sarà lanciato un form attraverso il quale sottoporre le pizze, corredate di una breve descrizione e di alcune fotografie. Le categorie in gara sono tre, più una speciale: pizza napoletana, pizza in teglia e pizza contemporanea, a cui si aggiunge quella creativa. I 16 selezionati secondo il giudizio insindacabile dei giudici - non necessariamente i più bravi ma anche quelli che hanno ottenuto risultati interessanti con gli strumenti a disposizione - potranno partecipare dal vivo all'evento finale in programma a settembre 2021 (prossimamente l’annuncio della data ufficiale).



A sostegno dell’evento alcuni partner d’eccellenza che hanno deciso di supportare e raccontare il Festival: Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti metterà a disposizione l'iconica impastatrice planetaria Kenwood Chef Titanium XL.; Ooni Pizza Ovens, produttore di forni che negli ultimi anni è diventato sempre più specializzato su questo argomento; Fior d'Agerola, che già presidia con il gusto dei suoi latticini molte pizzerie d’Italia, a partire dal fiordilatte per la Margherita; e Moodique, l’enoteca online di nuova concezione che segue il mood e propone l'abbinamento giusto per ogni occasione, situazione o semplicemente stato d'animo.



Tra i media partner Pizza on the Road e le sue storie di pizza scritte dalle penne sapienti di Luciana Squadrilli, Tania Mauri e Alessandra Farinelli; Food Club, sito con una forte community appassionata di cibo che condivide costantemente la propria esperienza; Pizza Dixit di Giuseppe A. D'Angelo (co-creatore del festival), uno dei blog di riferimento per la pizza napoletana all'estero e non solo; e infine Dissapore, testata tra le più autorevoli in ambio della critica enogastronomica.



Informazioni su Garage Pizza: Garage Pizza (https://garage.pizza) è un progetto editoriale dedicato alla Pizza con l’appoggio di una forte community. Parte dal disco di pasta per raccontare i mille volti e le storie che animano un mondo inaspettatamente dinamico, ricco di legami con i territori e di giovani. Ha come obiettivo principale quello di raccontare il mondo della pizza facendo informazione (digitale e non), formazione e lavorando molto sulle community, una guida autorevole che mette al centro il parere di chi ama e mangia pizza.



Informazioni su lievitamente: lievitamente - il Festival della Pizza fatta in Casa (https://lievitamente.pizza) è il progetto che Garage Pizza dedica alla pizza fatta in casa, frutto di una passione sana e genuina che anima da sempre moltissime famiglie in Italia. Un festival guidato dalla voglia di includere tutti gli appassionati, indipendentemente dalla loro abilità o dalla strumentazione a disposizione ma anche un hub online che raccoglie tutte le guide, le ricette, i video e gli approfondimenti legati al tema. L’obiettivo è quello di celebrare la pizza in tutte le sue forme, da quella napoletana fino a quella romana e contemporanea, anche attraverso un contest pensato per condividere con il mondo esterno una vera e propria arte casalinga.



Informazioni su Kenwood: Kenwood è il marchio globale leader nei prodotti per la preparazione degli alimenti, con un prodotto venduto ogni tre secondi a livello globale. Come pioniere costante nell'ingegneria britannica, Kenwood ha sempre combinato un profondo amore per il buon cibo con una comprensione completa di come le persone amano cucinare e mangiare. Kenwood è stata fondata sui principi guida di qualità, innovazione e design e questi principi rimangono al centro della nostra azienda e dei nostri prodotti.



Informazioni su Ooni Pizza Ovens: Ooni Pizza Ovens in pochi anni è divenuta una delle aziende leader nella produzione di forni per la pizza fatta in casa: che si tratti di alimentazione a gas o in pellet, le soluzione da esterno ideate da Ooni sono comode e pratiche e garantiscono un risultato come in pizzeria.



Informazioni su Fior d’Agerola: Una storia antica che parte da Napoli e che da sempre è sinonimo di eccellenza, con i suoi prodotti che nel tempo hanno conquistato tutti i mercati europei e i principali mercati extra-europei, grazie all’impegno e alla perseveranza di piccoli distributori locali che ne hanno saputo riconoscere l’elevata qualità.



Informazioni su Moodique: Moodique è l'e-commerce di vini che segue il tuo mood. Selezioni e proposte sempre nuove per scegliere il vino giusto in base al tuo stato d'animo e alle tue occasioni speciali. Moodique è il posto giusto dove scegliere il vino perfetto per ogni occasione. Tante proposte, sempre in crescita. Segui il mood. Stai con Moodique.