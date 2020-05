Nasce ORNELLAIA BIANCO 2017, un altro Ornellaia di cui innamorarsi

L’eleganza è sempre il filo conduttore di Ornellaia anche quando la materia ha la forma di preziosi chicchi d’alabastro. È il caso di Ornellaia Bianco che nasce nella tenuta in tre piccoli vigneti ed è un blend a base di Sauvignon Blanc. Recentemente Ornellaia Bianco 2017 è stato il protagonista di un’accattivante degustazione virtuale durante il primo episodio della serie Live “Ornellaia Wine & Talks”, disponibile integralmente sul canale Instagram TV dell’azienda al link https://www.instagram.com/tv/B-ys32vo_02/

L’edizione 2017, al suo debutto sul mercato nella consueta limitata tiratura, si presenta “di bella complessità e inaspettata intensità aromatica” spiega l’enologa Olga Fusari. In un’annata particolare come la 2017 dove gelo, sole e siccità hanno dato filo da torcere al team di agronomi ed enologi di Ornellaia, “la raccolta anticipata delle uve di Sauvignon Blanc (i primi grappoli sono stati portati in cantina il 7 agosto ndr) e di Viognier è stata fondamentale per preservare la freschezza aromatica dei vini. E oggi, all’assaggio, Ornellaia Bianco colpisce per questa piacevole freschezza che viene accompagnata da una bella tessitura setosa al palato e un finale lungo ed elegante”.



Axel Heinz, direttore della tenuta bolgherese, conferma “È stato fondamentale proteggere durante l’intero processo di vinificazione e affinamento la forte e decisa personalità di quest’annata. La misurata delicatezza nella gestione delle uve e, più di tutto, l’eccezionale terroir della Tenuta, hanno portato alla luce ancora una volta un vino di sorprendente armonia di cui siamo molto fieri”.



Ornellaia Bianco interpreta lo spirito di Ornellaia con coerenza ma da un punto di vista completamente diverso: il suo giallo brillante è quello del sole della costa toscana mentre i delicati riflessi verdi evocano la macchia mediterranea. La magia inconfondibile del Viale dei Cipressi invece è la stessa...



Il nome ORNELLAIA evoca l’eccellenza enologica ed interpreta l’espressione autentica della bellezza toscana. La tenuta si trova sulla costa toscana, a pochi passi dal borgo medioevale di Bolgheri e dal celebre Viale dei Cipressi. La gamma vede al vertice Ornellaia Bolgheri DOC Superiore e Ornellaia Bianco. Completano la gamma dei rossi il second vin Le Serre Nuove dell’Ornellaia, Le Volte dell’Ornellaia e per i vitigni in bianco il Poggio alle Gazze dell’Ornellaia. Il costante lavoro del team e le condizioni microclimatiche e geologiche ottimali hanno portato in poco più di trent’anni - il 1985 è stata la prima annata di Ornellaia - i vini della tenuta a grandi successi di pubblico e di critica sia italiana che internazionale.