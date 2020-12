Nasce Repertorio 1694: l'esclusivo Wine Club di Planeta

Una collezione di bottiglie introvabili, riservata ai più affezionati cultori di Planeta

Planeta presenta Repertorio 1694: il nuovo wine club rivolto a chi da sempre ne segue la storia, i luoghi e i suoi vini.



Il nome nasce dalla passione per la musica di molti componenti della famiglia e dall’anno di acquisizione, per via di matrimonio, dell’Ulmo, la prima delle tenute Planeta.

I membri del Club avranno accesso a una selezione di bottiglie introvabili, collezionate a partire dal 1995, quando ha avuto inizio il “Viaggio in Sicilia” di Planeta: da Menfi a Vittoria, da Noto all’Etna e a Capo Milazzo.

Nel corso degli anni, ha preso corpo un vero e proprio repertorio, ampio e complesso, espressione di varietà differenti, autoctone e internazionali, di cinque diversi territori della Sicilia e dell’andamento climatico delle varie annate. Vini da collezione, conservati accuratamente a temperatura controllata e via via assaggiati per verificarne l’evoluzione nel tempo, nella Cantina Dispensa a Menfi.



Le bottiglie che in questi anni si sono espresse meglio, adesso sono a disposizione dei sottoscrittori del Club.

L’iscrizione a Repertorio 1694 avverrà soltanto tramite invito e avrà la durata di un anno, durante il quale si riceveranno 12 bottiglie in due soluzioni; inoltre, si potrà partecipare a esperienze riservate ai soci: tasting guidati, eventi privati e acquisti en primeur, solo per citarne qualcuna.



“Dal primissimo anno di attività abbiamo iniziato a conservare piccole quantità di quei vini che ci sembrava potessero migliorare notevolmente con l’invecchiamento.” - afferma Alessio Planeta. “Man mano che negli anni le assaggiavamo, ci siamo convinti che avevamo fatto bene! Adesso è giunto il momento di condividerle con gli appassionati e poiché queste bottiglie non sono - ahimè - tantissime, abbiamo deciso di riservarle ai clienti storici, a chi da anni apprezza il nostro lavoro”.



Le informazioni riguardanti il Club sono disponibili sul sito web dedicato repertorio1694.planeta.it ovvero inviando una mail a repertorio1694@planeta.it.



Planeta è un'azienda vitivinicola con una storia di diciassette generazioni e tra le più importanti in Sicilia: 394 ettari e sei cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo). Con l’obiettivo di valorizzare singolarmente ogni territorio attraverso un grande lavoro di ricerca, spaziando dall'adattabilità delle varietà internazionali ai vitigni autoctoni fino a quelli reliquia, Planeta è tra le prime realtà in Sicilia e in Italia ad essersi dedicata all’enoturismo di eccellenza: a visite e degustazioni di vini si aggiungono esperienze naturalistiche e culturali ritagliate sul territorio di ciascuna cantina. Oltre alle attività in campo vitivinicolo Planeta si occupa della produzione di olio IGP nell’Oliveto Capparrina ed è attiva nel campo dell'ospitalità. La Foresteria Planeta di Menfi, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo e il ristorante che propone le antiche ricette della tradizione famigliare, esprime la più genuina essenza e lo stile unico dell'ospitalità della famiglia. Palazzo Planeta nel centro storico di Palermo si compone di sette eleganti appartamenti, per ricreare una raffinata atmosfera casalinga che racconta lo spirito del buon vivere siciliano. Planeta è anche produttore di cultura in tutto il territorio attraverso grandi progetti: nel campo dell’Arte con “Viaggio in Sicilia”, nel Teatro con “Sciaranuova Festival” sull’Etna e nella Musica con “Santa Cecilia in Musica”: un vero e proprio mosaico di iniziative pensato per far vivere al meglio “l'Esperienza Sicilia”. Etica della produzione e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della cultura di ogni luogo, anche attraverso un'agricoltura sostenibile e duratura, cantine e strutture perfettamente integrate nel paesaggio, amore per la terra di appartenga e passione sono i valori che guidano da sempre l’azienda.