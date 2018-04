Nasce Vere Italie, nuovo progetto della famiglia Parcaroli

MACERATA - Enogastronomia di qualità in un locale rinnovato unendo tecnologia, storia e tradizione. Apertura in estate con la stagione lirica

Raccontare al mondo l’eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese e in particolare della nostra regione, le Marche.



Nasce “Vere Italie”, il nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Parcaroli nel centro storico di Macerata all’interno del palazzo cinquecentesco Floriani Carradori. Uno spazio nuovo dove scoprire la cultura marchigiana, a tavola e non solo. Un concept store per chi apprezza il valore delle piccole cose, “Vere Italie” punterà infatti ad offrire tutta la meraviglia della biodiversità in un luogo culturale dove riscoprire l’italianità nelle sue declinazioni locali. Nascerà in estate all’interno al posto del locale “Le Quattro Porte”. Un nuovo format per continuare l’attività di promozione e valorizzazione del territorio marchigiano e maceratese e i suoi prodotti tipici. I sapori e le tradizioni enogastronomiche locali saranno infatti i protagonisti della nuova idea imprenditoriale della famiglia Parcaroli da sempre legata al proprio territorio di origine, a partire dalla sede del Gruppo Med Store a Piediripa e dei nuovi lavori in corso per la futuristica “Casa” che ospiterà anche il più grande museo Apple del Centro Italia, la famiglia Parcaroli ha da sempre voluto dare un contributo concreto alla valorizzazione del proprio paese, ora in maniera più completa portando le competenze e conoscenze acquisite in 36 anni di attività nel mondo del retail, in un progetto che punti alla valorizzazione del centro storico di Macerata.



“Un investimento che facciamo come amanti della nostra bella città che tanto ha bisogno di un'ospitalità di qualità all'altezza delle sue meraviglie - dice Stefano Parcaroli, amministratore Vere Italie - L’apertura di una nuova attività è sempre un grande evento per una città ma crediamo che la riapertura di un locale storico per Macerata, con una gestione del tutto nuova ma già conosciuta per la sua autorevolezza in altri settori della vita economica e sociale del territorio, sia un’occasione ancora più speciale. Sarà un ristorante di qualità, a base di prodotti tipici marchigiani proposti in chiave moderna. Creeremo qualcosa di innovativo, senza andare a sconvolgere le nostre tradizioni con il desiderio di aiutare la città per quanto è nelle nostre possibilità”.



“Grazie a un imprenditore e una famiglia che ha scelto la fiducia rispetto al momento particolarmente complicato che viviamo. - dice Romano Carancini, sindaco di Macerata - Scegliere la speranza, ricollegandoci al tema della stagione lirica dello Sferisterio 2018, non può che essere un segnale positivo per tutti. “Vere Italie” sarà uno spazio dove il mangiare incontra la cultura, l’umanità e il valore di ritrovarsi in un luogo suggestivo delle potenzialità straordinarie. Dobbiamo imparare dalla fiducia, l’entusiasmo e l’energia della famiglia Parcaroli che sta mettendo in piedi questo progetto che incrocia la riqualificazione del parcheggio Centro Storico con un primo completamento della riqualificazione entro la fine di aprile che vedrà nuovi ascensori e un’immagine completamente diversa”.



Ripensato come un ambiente contemporaneo e accogliente, dove incontrarsi, mangiare, attingere al catalogo di raffinati prodotti locali selezionati, “Vere Italie” sarà un concept store che ruota intorno alla ristorazione, mantenendo intatta la struttura esistente di un palazzo storico del 1512 quale palazzo Floriani Carradori: “Una scelta di qualità - dice Ivan Palmini, designer ipalmini studio - una scelta controcorrente rispetto ai centri commerciali e i fast food ad esempio. Un ambiente volto all’ospitalità esclusivamente “made in Marche”, dalle strutture agli arredamenti passando per i materiali tecnici: tutte le proposte saranno frutto degli artigiani del luogo. Non un locale semplice, ma un luogo storico, un contenitore capace di trasmettere tutte le nostre eccellenze. Vivere questa esperienza sarà un percorso piacevole e accogliente, lungo spazi diversi che valorizzino le forme con elementi contemporanei, colori e materiali ispirati ai più grandi designer al mondo per offrire una progettazione intramontabile nel tempo. Non mancherà la tecnologia come punto di contatto con la tradizione e le tipicità, come valore aggiunto alla clientela ma anche alla gestione del ristorante”.



Nel locale ci saranno circa 70 posti all’interno e una ventina nel cortile esterno del palazzo.

“Un’attenzione particolare che si estende alla ricerca delle migliori eccellenze del territorio, - continua Stefano Parcaroli - di quei prodotti e produttori che andranno a costituire la nostra selezione speciale con l’obiettivo di raccontare volti, storie e tradizioni. Partner che diventeranno amici con cui condividere valori e sogni per migliorare ogni giorno la proposta di Vere Italie”.



