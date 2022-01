È nata BUSINESS DESIGN ITALIA: l’Associazione dei Business Designer italiani

Lo scorso 15 dicembre ne era stata formalizzata la costituzione e da ora è operativa BUSINESS DESIGN ITALIA, l’Associazione Nazionale dei Business Designer italiani: i professionisti nell’Innovazione dei Modelli di business.

In mercati estremamente incerti, è fondamentale mettere in campo un approccio diverso all’Innovazione e così pure è indispensabile promuovere un sistema qualificato di competenze per generare impatti concreti di sviluppo del business.



BUSINESS DESIGN ITALIA è l’associazione che promuove lo sviluppo professionale ed imprenditoriale del Business Designer: lo specialista che aiuta le imprese e le organizzazioni ad innovare il proprio modello di business, per renderlo sostenibile e profittevole in mercati in continua evoluzione.



I soci fondatori di BDI sono rappresentati da professionisti qualificati che, provenienti da orizzonti professionali differenti, sono accomunati dalla consapevolezza del ruolo essenziale del Business Design nella ripartenza dell’economia del paese e del Made in Italy.



“La pandemia di COVID-19 ha cambiato il Mondo, ora ogni impresa deve ragionare ed approcciarsi al mercato come una start-up. Per ripartire e riprendere a prosperare serve l’apporto di tutti e servono soprattutto concrete capacità di progettazione e di innovazione del business: quelle capacità che sono presenti in tanti seri professionisti” dichiara il neoeletto Presidente Paolo FIORENTINO, che guida il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione BDI, composto anche da: Sara FRONTINI e Gregorio LA ROCCA (Vicepresidenti), Nicola SCAPICCHIO (Segretario Generale), Daniele GUIOTTO, Biagio LEVRINI e Giovanni MARCANTONIO (Consiglieri)



A suggello di Qualità della neonata associazione, la guida del Comitato Scientifico affidata ad un quotato professionista, tra i massimi esperti italiani di Business Design: il Prof. Matteo FUSCO: docente di Politiche Economiche per le Organizzazioni all’Università Cattolica di Milano, revisore dei principali best seller internazionali sul Business Design ed autore di “Business Design per le Pmi”.



Al via il primo anno di attività di BUSINESS DESIGN ITALIA, con l’entusiasmo e l’energia di un nuovo progetto, l’apertura della sede nazionale a Roma ed una serie di iniziative già dalle prossime settimane, tra cui la prima Assemblea Generale, il prossimo mese di marzo.



