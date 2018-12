Natale 2018: Emme Più lancia le agende solidali

Un progetto realizzato in collaborazione con le riviste Lazialità e Il Romanista a sostegno della Casa di Cristian, centro di prima accoglienza della Caritas di Roma

Emme Più è riuscito nell’impresa impossibile, far collaborare Lazio e Roma per una buona causa.



Per il Natale 2018, i supermercati Emme Più, società del Gruppo Maiorana, hanno ideato e creato, insieme alle riviste Lazialità e Il Romanista, due agende per i tifosi e simpatizzanti delle due squadre capitoline. 340 pagine corredate di foto e frasi che emozionano ogni istante della giornata, resa ancor più rilevante per il nobile contributo di sensibilità che unisce i valori dello sport a quelli della vita.



Lo scopo di questa iniziativa, infatti, ha radici più profonde. L’agenda potrà essere acquistata in tutti i punti vendita Emme Più e parte del ricavato andrà a sostegno del centro di prima accoglienza della Caritas di Roma, Casa di Cristian. La struttura accoglie mamme con bambini che si trovano in condizioni di precarietà sociale, alloggiativa, familiare ed economica. Solo nell’ultimo anno sono state accolte 29 mamme e 32 bambini in stato di fragilità sociale.



Il Natale solidale di Emme Più coinvolge anche i possessori di Magnificard®, la carta fedeltà di Emme Più, che oltre a permettere di acquistare l’agenda ad un prezzo ridotto, offre la possibilità di donare parte dei punti in beneficienza, sempre per sostenere il centro la Casa di Cristian.