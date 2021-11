Natale 2021: Voiello scopre le sue carte: torna La Scaramantica, la giftbox natalizia da collezione per un Natale esagerato e fortunato

Gli ingredienti del Natale in casa Voiello racchiudono il cuore di Napoli: il piacere per la buona tavola, il gioco e la convivialità in famiglia

A Napoli il Natale è una cosa seria, proprio come per Voiello. Per celebrarlo secondo la più autentica tradizione partenopea, sotto l’albero non può mancare un regalo verace, ricco di gusto e adatto a stupire tutta la famiglia: La Scaramantica 2021, la fortuna è aurea. Un’esclusiva giftbox da collezione che racconta tre cose irrinunciabili a Napoli e in Campania durante le feste, patria indiscussa di Voiello: la famiglia riunita, la tavola imbandita e un mazzo di carte napoletane per giocare, subito dopo, tutti insieme.



Per battere zii, nipoti e cugini la fortuna non è mai abbastanza, per questo Voiello, per attrarre ancora di più la buona sorte, ha creato il nuovo e prezioso seme Aureo. Una reinterpretazione del tradizionale seme degli Ori (o Denari) delle carte napoletane che richiama il Grano Aureo 100% italiano selezionato esclusivamente per la produzione della pasta Voiello, apprezzata per la consistenza extra tenace, la ruvidezza, la trafilatura al bronzo e perché cattura il sapore come nessuna altra. Nascono così Le carte Auree, un mazzo di 40 carte napoletane, le più preziose e fortunate di tutte, illustrate da Voiello per una vera opera da collezione, marcatamente premium.



Le tre figure, la donna, il cavallo, il re e l'Asso del seme Aureo, saranno i protagonisti del nuovo set di quattro piatti di porcellana. Quattro oggetti unici da collezione con fregi e dettagli in oro zecchino per continuare ad addobbare ed arricchire la tavola delle Feste. Inoltre, all’interno dell’esclusivo regalo targato Voiello, un posto d’onore per la regina della tavola: la pasta. La Gran Penna Ruvida Voiello – contenuta in una confezione in edizione limitata color oro – promette di rendere ogni ricetta ancora più gustosa e verace. Una penna che arriva dalla tradizione partenopea e con la sua rivisitazione diventa un’anteprima speciale, in esclusiva nella scaramantica 2021. La Gran Penna Ruvida Voiello è un formato né liscio, né rigato, ma ruvido, anzi ruvidissimo, per catturare ogni sugo, prodotta interamente nell’unico stabilimento di Marcianise (Caserta).



All’interno della box targata Voiello anche le card Auree, che racconteranno le tradizioni campane durante le feste, oltre a contenere 4 ricette firmate da chef Antonino Cannavacciuolo, che racchiudono tutta l’essenza di Napoli proprio come Voiello e la spiegazione del meccanismo e delle regole di alcuni dei giochi di carte tra i più “gettonati” durante le feste. E ancora una serie di bigliettini di auguri da personalizzare e regalare alle persone più care.



Un’idea da regalare e da regalarsi per un Natale esagerato: con la Scaramantica 2021, dal primo alla primiera, la fortuna è servita.



La giftbox sarà in vendita in esclusiva su Amazon, dal 13 novembre al prezzo di 59,90 €.



