Natale a IL CENTRO

Oltre 200 punti vendita per uno shopping in totale sicurezza e per trovare il regalo perfetto come la Gift Card “Xmas Style” E per spostarsi da Milano, riprende anche il servizio di bus navetta dalla Stazione Centrale

A IL CENTRO di Arese è ufficialmente arrivato il Natale, il momento più magico dell’anno che, al mall alle porte di Milano, si celebra in pieno stile, con luci, addobbi e decorazioni che accendono la voglia di passare momenti unici con i propri cari. E non manca un meraviglioso albero di Natale ad accogliere tutti i clienti addobbato a festa, pronto a stupire tutti i visitatori in piazza Primark!



E il clima natalizio lo si vive ancora più intensamente proprio con la ricerca dei doni da scambiarsi.



Per chi ha dubbi e, soprattutto, vuole fare un regalo davvero utile, la speciale Gift Card de IL CENTRO rende certamente possibile esaudire tutti i desideri delle persone che più si ama. Pratica e perfetta come regalo, ha una durata di 12 mesi e può essere utilizzata in tutti i 200 negozi, negli oltre 30 ristoranti, per fare la spesa all’ipermercato Iper la Grande i e per prenotare i corsi di Guida Sicura presso LA PISTA, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

La si può acquistare presso l’infopoint (ingresso 4), presso i pad automatici distribuiti in galleria e online. Sul sito centroilcentro.it, infatti, basta inserire il valore che preferisci dare alla Gift Card e viene inviato un voucher via email che potrà essere donato stampando anche il pratico porta Gift Card, sempre disponibile su il sito,

perfetto per accompagnare la Gift Card sotto l’albero.



Gli orari di apertura? Dalle 09.00 alle 21.00. Anzi Primark apre alle 7 del mattino e molti negozi alle 8 in modo da agevolare i flussi e avere più tempo di fare shopping, ma verifica i giorni di apertura sul sito https://centroilcentro.it/eventi/il-centro-e-aperto-per-le-sole-attivita-consentite/

Inoltre. i bar e ristoranti, grazie al passaggio in zona gialla di Regione Lombardia, saranno aperti e si potrà anche consumare al tavolo. Dopo le ore 18 sarà invece possibile solo usufruire del servizio di asporto e delivery.

Al mall di Arese, lo shopping è del tutto sicuro: la Direzione de IL CENTRO, infatti, si è sempre impegnata nella tutela e nella salvaguardia della salute dei propri clienti applicando tutte le norme di sicurezza previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.



Grazie all’iniziativa ILCENTROPeopleCare, viene eseguita quotidianamente la sanificazione profonda di tutte le parti comuni, dei servizi igienici e di tutte le superfici della galleria per garantire uno shopping in totale serenità. Anche l’accesso alle toilette viene regolamentato da appositi ‘semafori’ che avvisano i clienti sull’accessibilità o meno dei servizi igienici per evitare code e, in tutta la galleria, sono disponibili appositi cestini per lo smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati come guanti, mascherine e fazzoletti monouso.

E proprio per rendere le esperienze di shopping e cura delle persona ancora più facili e sicure, IL CENTRO ha messo a disposizione dei propri clienti l’utilissimo servizio online ORDINA E PRENOTA per una ancora maggiore garanzia dell’applicazione delle misure di contenimento del contagio, permettendo di prenotare velocemente e in totale sicurezza le visite mediche, gli appuntamenti per un esame ottico, le sedute dal parrucchiere e dall’estetista negli spazi del mall. ORDINA E PRENOTA è la soluzione ideale anche per ordinare il pranzo take away presso tutti i punti ristoro che rendono l’offerta gastronomica de IL CENTRO inconfondibile a adatta a tutti i palati, e per fare la spesa online in modo facile e veloce con il servizio Iper la Grande i.

Nei giorni feriali e non prefestivi e festivi, infine, quando saranno aperti tutti i negozi, riprende anche il servizio di bus navetta con partenza da stazione Milano Centrale per raggiungere IL CENTRO ancora più comodamente. È necessario prenotare il proprio posto e presentarsi con il codice di prenotazione per usufruire del servizio1 e garantire così le adeguate distanze di sicurezza per tutti. Gli orari di partenza della navetta sono consultabili sul sito del mall al link https://centroilcentro.it/come-arrivare/.



A IL CENTRO il Natale è tornato!