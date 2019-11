È nato FABA, un modo per avvicinare i bambini al mondo degli audiolibri

Pensato per bambini dai 2 ai 6 anni, il prodotto è un dispositivo audio per riprodurre fiabe, filastrocche e canzoncine. L’idea nasce pensando al mangiadischi anni ’80 e dal modo in cui quel prodotto ha cambiato le abitudini dei ragazzi dell’epoca. Il focus principale del progetto FABA è quello di tramandare l’importanza di alimentare l’immaginazione dei bambini attraverso un’evoluzione del cantastorie in grado di diventare l’amico insostituibile per questi nuovi bambini, nativi digitali. Sicuro e affidabile, FABA è un raccontastorie composto da una cassa audio e da tanti Personaggi Sonori tutti da collezionare.

Le caratteristiche di FABA



Intuitivo e semplice da usare, FABA unisce tradizione e tecnologia: pesca dal passato un oggetto di successo e lo aggiorna per adattarsi al XXI secolo.

In un mondo che va sempre più veloce, e in cui le tecnologie tendono a riempire la vita dei bambini con giochi e APP da cui vengono ipnotizzati, ma che così poco piacciono ai genitori e il cui abuso viene condannato – FABA vuole essere una parentesi che piace a bambini e genitori.

FABA offre un intrattenimento coinvolgente e divertente, avvicina al mondo degli audiolibri, invita ad usare l’immaginazione, si affianca alla voce del genitore per rendere il pomeriggio, o il momento della nanna o il viaggio in macchina, un tempo di qualità. L’aggiornamento costante dei contenuti garantisce un uso prolungato del prodotto, capace di adattarsi alle diverse fasi di vita del bambino mentre gli accordi con le più importanti case editrici garantiscono un prodotto di qualità dal lato dei contenuti.



Nessun settaggio: appena fuori dalla scatola FABA è già pronta all’uso.

Semplicissimo: può usarla chiunque, appoggiando una statuina sopra la cassa audio per ascoltare il contenuto.

No Wi-Fi: pensata per la sicurezza dei bambini.

Batteria ricaricabile: fino ad 8 ore di autonomia.

I bambini possono ascoltare così storie sempre nuove e amate, filastrocche da imparare e canzoncine da ascoltare per il tempo libero o pensate per il momento della nanna.



I Personaggi Sonori



I primi Personaggi Sonori, oltre a quello incluso nello starter set, sono 6: due raccolte di storie di Topo Tip e due di TEA, protagonisti tra i più conosciuti nell’universo delle storie per bambini, capaci di trasmettere insegnamenti positivi con uno stie divertente e coinvolgente, l’orso Teddy con tante filastrocche pensate per rendere il momento della sera una routine dolce e piacevole e il ragnetto Willy con le canzoncine degli animali.

I Personaggi Sonori sono il core di FABA, statuine tutte da collezionare con le quali i bambini possono giocare, inventando altre storie oltre a quelle raccontate da FABA. FABA vuole dare spazio all’immaginazione dei bambini, riconoscendo alle favole un ruolo fondamentale in questo.

“Il nostro obiettivo è rendere FABA la piattaforma leader per audiolibri e contenuti audio dedicati ai bambini" afferma Matteo Fabbrini, CEO di Maikii. "La varietà e la qualità dei contenuti proposti consentono a FABA di essere un progetto riconoscibile, in grado di favorire la creatività dei bambini offrendo allo stesso tempo una scelta consapevole e oculata per l'utilizzo di smartphone e tablet. FABA è un giocattolo composto da un altoparlante e da una statuina chiamata “Personaggio sonoro”, che rappresenta il protagonista delle storie conosciute dai bambini. I materiali che compongono FABA sono facili da pulire, maneggevoli, e soprattutto sicuri. Ogni personaggio sonoro riproduce un audio della durata di circa 20-60 minuti. Attualmente, ci sono vari contenuti disponibili tra cui fiabe, filastrocche e canzoni, tutti realizzati in collaborazione con editori di fama internazionale. L'audio è di qualità eccellente, il volume è regolabile in modo indipendente dal bambino poiché è limitato a 85dB. Inoltre, FABA può essere utilizzato anche con le cuffie. La batteria ricaricabile raggiunge le 8 ore di autonomia. FABA può diventare un oggetto insostituibile per i bambini, perché è sicuro, creativo e affidabile. Maikii mira a far diventare FABA la piattaforma di riferimento per l'uso di audiolibri e contenuti audio dedicati ai più piccoli: la disponibilità, la varietà e la qualità dei contenuti lo renderanno un progetto in continua crescita e sempre perfettamente riconoscibile".



Il costo e dove acquistare



Lo Starter Set con la cassa audio Bluetooth e il Personaggio Sonoro Ele l’Elefantino ha un costo di € 59,90 e i Personaggi Sonori hanno un costo da € 9,90 a 14,90.

Il prodotto è disponibile nelle librerie Giunti al Punto, Mondadori, negli store Toys e Città del Sole, online nello store myfaba.com/shop e su Amazon.