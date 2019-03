Naturale, ecologico e legato alla tradizione: il tannino si presenta al pubblico

Sempre più consumatori orientano le loro scelte d’acquisto in base a criteri di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Di conseguenza, emergono importanti aspetti legati ai processi produttivi, ai materiali utilizzati e alla loro provenienza. Un cambiamento di mentalità che richiede nuovi strumenti informativi. Ecco perché è nato tannins.org: il portale è interamente dedicato al tannino, sostanza naturale dalle molteplici virtù presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e che di recente è divenuta oggetto di nuove, interessanti scoperte scientifiche.

Marzo 2019 - Al via una campagna di comunicazione digitale per diffondere una maggior consapevolezza sulle proprietà del tannino e il suo valore in diverse applicazioni industriali presso il grande pubblico.

L’iniziativa si deve a un team di aziende internazionali, leader nel settore degli estratti vegetali, riunite sotto un unico cappello associativo. Un’iniziativa internazionale di ingredient branding che si propone di far conoscere e apprezzare ai consumatori finali il valore di una sostanza dalle molteplici virtù ma ingiustamente poco nota. La presenza di tannino in determinati prodotti o processi è invece così rilevante da poter acquisire un peso notevole nelle decisioni d’acquisto dei consumatori.



L’obiettivo, metaforicamente, è far uscire il tannino dai laboratori e farlo entrare nel carrello della spesa. Fulcro della campagna è il portale tannins.org, in cui si trovano tutte le informazioni più rilevanti sul tannino: che cos’è, come si estrae, quali sono le sue proprietà. Informazioni con solide basi scientifiche ma espresse in un linguaggio divulgativo adatto a tutti, in particolare ai più giovani.



Il tannino: caratteristiche e vantaggi

Il tannino è un prezioso elemento naturale, presente in diverse concentrazioni in ogni pianta, corteccia, foglia, frutto ed arbusto.

Appartiene alla famiglia dei polifenoli, sostanze antiossidanti conosciute per la loro capacità di combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento dei tessuti. È inoltre astringente e ha la capacità di legarsi alle proteine animali, stabilizzandole. Caratteristiche che lo rendono efficace in diversi campi applicativi.



Dal calice di vino alle cover per cellulari: un mondo di tannino

Quando si sente parlare di “tannino” è immediata l’associazione con il vino: si sente spesso parlare di “tannini del vino” o di “vino tannico” per descriverne il gusto.

Ma il mondo del tannino è molto più vasto di un calice. Nel corso dei millenni, l’Uomo ha appreso ad estrarlo dalle fonti vegetali e ad utilizzarlo in diverse applicazioni: come agente conciante per le pelli, come tintura per i tessuti e persino come inchiostro. Il suo utilizzo continua ancora oggi, in particolare nella produzione di pelle e cuoio conciati al vegetale, in nutraceutica, nell’industria alimentare e nell’alimentazione animale.



Un antibatterico naturale

Una recente ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano ha dimostrato che la pelle e il cuoio conciati con tannini acquistano un importante potere antibatterico. Studi in vitro hanno evidenziato che il tannino è in grado di eliminare oltre il 99% dei batteri con cui entra in contatto. Una caratteristica che consente di modulare la presenza batterica su molti oggetti di uso comune (come portafogli, cover per cellulari o sedili auto) e permette di contrastare il cattivo odore all’interno delle calzature. Spray e pomate antibatteriche hanno un’efficacia limitata nel tempo e alla lunga possono rovinare l’interno della scarpa. Il tannino invece si lega stabilmente alle fibre della pelle o del cuoio, per un’efficacia duratura e costante.



Concia al vegetale delle pelli

Da secoli il tannino è il protagonista indiscusso della concia al vegetale delle pelli, un processo tradizionale strettamente legato all’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Alcune delle migliori concerie che utilizzano questo metodo si trovano infatti in Toscana, in particolare nel cosiddetto “Distretto del Cuoio” a Santa Croce sull’Arno, e nelle Marche.



Un materiale ecologico e sostenibile

Il tannino è una sostanza naturale al 100%: non è contaminante e può essere utilizzata in vari processi industriali come valido sostituto di prodotti chimici di sintesi.

Le fonti vegetali da cui si ottiene il tannino sono il legno di Castagno, il legno di Quebracho e i baccelli di Tara. Il Castagno utilizzato per l’estrazione di tannino deriva dai boschi italiani che si estendono tra Piemonte e Liguria. Il Quebracho è un albero diffuso nella regione del Chaco, in Argentina; la Tara è invece una leguminosa endemica del Perù. Il legname proviene da foreste a gestione responsabile, sottoposte a severe normative da parte delle rispettive autorità nazionali. Per ogni albero tagliato, ne cresce uno nuovo. Il tannino muove quindi un’economia sostenibile che consente lo sviluppo delle zone montane e rurali.

Le procedure di estrazione sono rimaste sostanzialmente inalterate nei secoli e richiedono solamente l’impiego di acqua calda. L’operazione è in tutto e per tutto una semplice infusione, come quella del tè. Il tannino liquido subisce poi un processo di essiccazione che lo trasforma in una polvere colorata, maggiormente adatta ad essere conservata e trasportata.

Il vapore acqueo che deriva dal procedimento viene riutilizzato per nuovi processi di infusione, mentre il legno esausto, cioè privato del tannino viene trasformato in utile pellet per stufe 100% naturale.



Integratore naturale per l’alimentazione animale

Il tannino trova impiego anche negli allevamenti, come integratore della dieta: recenti studi hanno infatti dimostrato che agisce come modulatore della flora batterica intestinale. Questo contribuisce a migliorare i processi digestivi e il tono vitale; aiuta inoltre a rafforzare il sistema immunitario consentendo di prevenire infezioni. Migliorare la qualità della vita animale ha ricadute positive sull’intera filiera alimentare.



