Nautica, Opacmare presenta le sue novità al salone di Fort Lauderdale

Opacmare presente all’International Fort Lauderdale Boat Show



Il Made in Italy del comparto nautico fa tappa a Fort Lauderdale, Florida. La città statunitense, tra l’1 e il 5 novembre, ha ospitato infatti l’importante International Boat Show, iniziativa giunta alla sua 58esima edizione e riservata all’esposizione di imbarcazioni di lusso quali yacht e superyacht. L’appuntamento ha offerto ai suoi ospiti l’opportunità di muoversi liberamente in uno spazio espositivo di 3 milioni di metri quadrati, composto da sei sedi principali. Fondata nel 1995 dall’imprenditore Roberto Sacco, l’azienda piemontese Opacmare ha presentato per l’occasione i suoi nuovi prodotti per panfili: una porta manuale piana a 4 ante, il portello di poppa manuale e un tenderlift di due bracci. Nel frattempo i numeri sembrano sorridere alle aziende attive nel settore. Come emerso da una ricerca di mercato, nel 2017 la crescita, in termini di volume, è stata del 6%, con un portafoglio degli ordini sul totale pari al 49%. L’Italia, in particolare, si è confermata la prima produttrice in Europa di imbarcazioni di lusso, seconda nel mondo solo agli Stati Uniti, Paese che da solo vale il 20% delle esportazioni. Tanto che in tutto, insieme ad Opacmare , sono 20 i marchi italiani che hanno preso parte all’esposizione e tra i quali si segnalano Azimut Benetti, Baglietto, Ferretti Group e Perini Navi.



Opacmare: storia e prodotti



Sorta in Piemonte, a Rivalta, Opacmare offre ai possessori di yacht e superyacht un catalogo di 500 prodotti di alto design e qualità: accessori, sistemi di sollevamento, porte e finestre (automatiche, manuali o semi-automatiche), sistemi di apertura, scalette e transformer. Attenta al rispetto dell’ambiente, in particolare grazie alla costante ricerca di materiali eco-compatibili e alla cura nei processi di smaltimento, Opacmare assicura l’affidabilità dei propri prodotti grazie ad una filiera di produzione rigidamente controllata, capace di rispondere agli standard di sicurezza più elevati: ABS, RINA, Bureau Veritas e Llioyds. A ciò, l’azienda fondata nel 1995 dall’imprenditore Roberto Sacco, aggiunge sia la costante preparazione dei suoi tecnici sia l’assistenza post-vendita. Grazie al proprio reparto Customer Service e al contatto diretto con diverse reti di rivenditori internazionali, come ad esempio WWT, Opacmare è in grado infatti di offrire al cliente un’assistenza estesa a 360 gradi, garantendo nel contempo una corretta installazione dei suoi componenti nautici.