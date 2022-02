Nei week end di febbraio e marzo, ad Arcevia “si va a polenta”!

Un’iniziativa che celebra un eccellente prodotto locale: il mays ottofile di Roccacontrada

Il Grand Tour delle Marche 2021 è passato in archivio ma, prima dell’inizio dell’edizione del nuovo anno, va in scena un nuovo appuntamento, una tappa davvero speciale che si svolge nella suggestiva scenografia naturale delle Alte Marche.



Infatti, a partire dal 20 febbraio e per sei domeniche consecutive, nel pittoresco territorio di Arcevia (AN) va in scena la sedicesima edizione di Una domenica andando a Polenta, un singolare evento basato sulla riscoperta di un eccellente prodotto locale, il “mays ottofile di Roccacontrada”, una varietà autoctona di granturco dal quale, con la macinatura a pietra, si ottiene una farina di grande pregio, ingrediente principe per la preparazione di una prelibata quanto esclusiva polenta.



Arcevia, l’antica Roccacontrada, è una graziosa cittadina con una storia plurimillenaria che dall’alto dei suoi 535 metri domina la Valle del Misa, un fiume che dall’Appennino scorre fino a Senigallia, attraversando un ondulato paesaggio collinare dolcemente degradante verso l’Adriatico.



La manifestazione si svolge in undici ristoranti dislocati sul territorio comu-nale, nei quali vengono proposti menù a prezzo fisso composti da piatti realizzati con il mays ottofile, arricchiti da altri prodotti tipici della rinomata gastronomia locale, a cominciare dal celeberrimo Verdicchio dei Castelli di Jesi, il vino bianco più premiato dalle guide italiane. Anche Arcevia è terra di castelli: negli oltre 125 chilometri quadrati del suo territorio se ne contano ben nove. Incantevoli piccoli borghi medievali fortificati arroccati sulle alture, a dominio delle sottostanti vallate: Avacelli, Castiglioni, Caudino, Loretello, Montale, Nidastore, Palazzo, Piticchio e San Pietro in Musio.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Arcevia nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, è sede di una tappa speciale del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi realizzato da Tipicità e ANCI Marche in collaborazione con Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.



