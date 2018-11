Nel vivo l'attività di yoga e burraco dell'U.S. Acli Marche

Ad Ascoli Piceno e Monsampolo del Tronto

Anche lunedì 19 novembre sono in programma vari appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche nel territorio della vallata del Tronto. Ad Ascoli Piceno, presso il Centro socio culturale Tofare in via Oristano 1 consueto torneo di burraco del lunedì con inizio alle ore 21 (informazioni e prenotazioni al numero 3389398632).

A Stella di Monsampolo, presso i locali della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet 5, si svolgeranno invece due iniziative.

Alle 9 prosegue il Corso di yoga olistico organizzato nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” (ancora aperte le iscrizioni, informazioni e prenotazioni al numero 3358119319).

Alle ore 21, invece, sempre nell’ambito del progetto “Sport senza età” si svolgerà un torneo di burraco all’interno dell’iniziativa nazionale “3m project – Metti in moto la mente” con la collaborazione della Polisportiva Spazio Stelle. si può contattare la responsabile Patrizia Anelli (tel. 3398317594).