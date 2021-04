Nella Valdaso “Pazzi per il pilates”

Le iniziative portate avanti da Daniela Talamonti sono due

Successo di partecipanti per i corsi di pilates on line che l’insegnante Daniela Talamonti sta realizzando nel territorio della Valdaso.



Sono tanti gli iscritti alle iniziative gratuite che settimanalmente vengono portate avanti e che sono finalizzate a promuovere l’attività fisica tra i cittadini.



Si può tranquillamente affermare che nella Valdaso ci sono tanti cittadini, di ogni età, “Pazzi per il pilates”.



Le iniziative portate avanti da Daniela Talamonti sono due.



La prima rientra nel progetto “Il valore sociale dello sport” ed è finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Il progetto è organizzata da U.S. Acli Marche, col patrocinio del Comune di Ortezzano e la collaborazione dell’A.S.D. Dspin e di ASD APS Centro Iniziative Giovani.



Fino al 13 aprile i cittadini di Ortezzano potranno partecipare gratuitamente alle lezioni di pilates, respirazione, meditazione e rilassamento curate dall’insegnante Daniela Talamonti. ogni martedì alle 15 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo facebook “Ortezzano – U.S. Acli Marche”.



Successivamente le lezioni potranno essere riviste nello stesso gruppo e dunque sarà possibile praticare pilates fino al mese di novembre.



Ogni giovedì alle 14 sono disponibili, sul gruppo facebook “Pilates – U.S. Acli Marche”, altre lezioni di pilates, respirazione, meditazione e rilassamento curate dall’insegnante Daniela Talamonti riservati ai cittadini di Monterubbiano, la cui amministrazione comunale ha messo a disposizione fondi e aderito all’iniziativa “Sport per tutti 2021”.



Le lezioni andranno avanti fino al 24 giugno e saranno disponibili anche in altri orari al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini.



Sempre a proposito di Pilates Daniela Talamonti ha aderito alla Giornata mondiale della salute con una breve lezione gratuita che è visibile sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.



La preiscrizione, per partecipare alle varie iniziative, è obbligatoria inviando i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche ulteriori informazioni).



Per partecipare occorre avere anche un profilo facebook attivo.