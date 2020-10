Nello storico palazzo Meroni a Milano, Von Poll Real Estate, leader europeo nelle mediazioni immobiliari di pregio, sta allestendo il primo flagship-store della Lombardia

L'Espresso di Repubblica ne scrive nel suo numero uscito domenica 11 ottobre 2020, l’espansione di VON POLL REAL ESTATE, in Italia, prosegue a gonfie vele. Il gruppo gestisce, da alcuni anni, proprietà di lusso in tutta Italia, e apre ora a Milano il suo primo Center-shop della Lombardia.

Con 350 Centri immobiliari sul territorio Europeo, VON POLL REAL ESTATE rappresenta uno dei brand più solidi e dinamici d’Europa. I punti di forza di questo marchio prestigioso sono: credibilità e riconoscibilità internazionale, un accurato processo di scelta dei propri agenti e partner, un metodo operativo premiato dal mercato più esigente, un portafoglio di clienti internazionali selezionati, frutto degli oltre 20 anni di storia del gruppo.



“Chi si rivolge a VON POLL viene seguito dal proprio agente per tutto il percorso, fino alla soddisfazione dell’esigenza immobiliare di partenza. I nostri agenti sono consulenti che basano il proprio comportamento sulla discrezione e sulla conoscenza delle esigenze specifiche di ogni cliente” ci racconta Christian Weissensteiner, agente immobiliare abilitato, amministratore del Center-shop VON

POLL di Bolzano e Master Lincensee del brand in Alto Adige, Lombardia e Toscana. Christian Weissensteiner è un mediatore immobiliare e un imprenditore di grande esperienza, basandosi sulla quale ha scelto di dare il via al progetto VON POLL in Italia: “Sono sul mercato immobiliare ormai da 23 anni. Come agente autonomo ho conseguito risultati importanti, ma ho anche compreso nel tempo che per offrire ai propri clienti il servizio migliore in assoluto è indispensabile poter contare su un ampio ecosistema, che

solo un brand internazionale può garantire”.



La scelta però, prosegue, non è stata semplice, “Praticamente tutti i brand del settore finiscono per offrire solo un’insegna da esporre; in pochi propongono un metodo di lavoro strutturato e all’altezza delle aspettative, con grande delusione e disagio per la loro clientela. Tutto questo accade perché mancano tradizione e sguardo in prospettiva, valori aggiunti che ho trovato in perfetta combinazione con VON POLL REAL ESTATE. La famiglia Von Poll ha creato questo marchio internazionale, che porta il suo nome da ormai 20 anni, e non ha mai smesso di occuparsi di mediazione in prima persona, con una speciale attenzione alle novità e alla formazione dei collaboratori, dalla storica sede di Francoforte fi no alle località più prestigiose d’Europa” Conclude poi Weissensteiner: “Per il progetto VON POLL in Italia siamo partiti dalla selezione di partner e collaboratori di comprovata competenza ed esperienza, professionisti abilitati nel proprio ruolo che, sostenuti dal Gruppo e dalla formazione interna, rappresentano un partner perfetto per la nostra clientela.

Affidabilità, passione ed eccellenza sono alla base di ogni nostra azione”.



