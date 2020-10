Nespresso lancia Vertuo: la ricerca di Squadrati sulle abitudini di consumo del caffè da parte degli italiani

Nuovo Nespresso Vertuo: il tuo caffè a un altro livello La tazza di caffè perfetta e con una crema mai vista, dall’Espresso ai formati più lunghi, grazie alla nuova e rivoluzionaria tecnologia CentrifusionTM.

Nespresso, azienda pioniera nel settore del caffè porzionato, lancia oggi in Italia Vertuo, un nuovo rivoluzionario sistema di preparazione per il caffè ad uso domestico. Fin dalle sue origini, Nespresso ha voluto portare la qualità del caffè espresso italiano a casa, ispirandosi a questa tradizione. Oggi, con il lancio di Vertuo va a ridefinire nuovamente l’esperienza di caffè, rivoluzionando anche il modo di preparare il caffè in tazza grande, senza rinunciare all'alta qualità che contraddistingue da sempre Nespresso.



29 nuovi caffè in una gamma di capsule di diverse dimensioni che grazie all’esclusiva tecnologia brevettata CentrifusionTM possono essere gustati in tazze di 5 dimensioni differenti.



Gli esperti di caffè Nespresso hanno scelto con cura l’origine di ogni caffè e studiato la loro tostatura, per assicurarne la migliore interazione con i parametri di estrazione definiti dal sistema Vertuo.

Dopo aver inserito la capsula nella macchina, e premendo semplicemente un pulsante, la tecnologia Centrifusion TM fa ruotare la capsula all'interno del sistema. Una combinazione di forza centrifuga e infusione che permette di estrarre il caffè e creare la crema perfetta.

Quando la rotazione della capsula inizia, viene applicata una pressione dovuta alle forze centrifughe. La capsula ruota con un massimo di 7.000 rotazioni al minuto e tramite la lettura del codice a barre presente sulla capsula, regola i parametri di estrazione per creare il perfetto caffè scuro e corposo coronato da una crema ricca e morbida.



Dopo il suo successo raggiunto in altri paesi, Vertuo è ora disponibile in Italia e completa l’offerta esistente per offrire ai clienti la possibilità di gustare caffè di qualità, dall’Espresso ai formati più lunghi.



«L’introduzione di Vertuo in Italia rappresenta un momento di grandissima importanza per il nostro mercato. Ancora una volta, abbiamo lanciato un sistema che sarà in grado di rivoluzionare le modalità di consumo del caffè a casa, grazie a una tecnologia completamente inedita che conferma il ruolo pionieristico di Nespresso nel mondo del caffè porzionato – dichiara Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana –. Con questo lancio rispondiamo ai nuovi trend di consumo del caffè che vedono un sempre più ampio numero di consumatori preferire una tipologia di consumo più ‘ibrida’: dal caffè Espresso gustato di prima mattina, alla Mug di caffè lungo che accompagna i brunch del weekend fino al caffè on the go sorseggiato per strada. Con Vertuo, offriamo dunque un nuovo modo di gustare il caffè reso unico dalla tecnologia Centrifusion TM che riconosce il caffè e la sua lunghezza di erogazione, dalla crema che contraddistingue i caffè di qualità e dalla versatilità di questo sistema che consente di preparare caffè per cinque diverse lunghezze in tazza».



Le tre diverse dimensioni delle capsule sono in grado di creare 5 diverse lunghezze di caffè:



• 5 formati di tazza - Espresso (40ml), Double Espresso (80ml), Gran Lungo (150ml), Mug (230ml) e Alto (414ml)

• 29 caffè eccezionali

o 4 caffé per il formato Espresso

o 3 caffé per il formato Double Espresso

o 5 caffé per il formato Gran Lungo

o 15 caffé per il formato Mug

o 2 caffé per il formato Alto



Dalle linee pulite e con un design minimal adatto a qualsiasi tipo di ambiente, la macchina VertuoPlus è disponibile nelle versioni Basic in Ink Black o White (Krups) e Ink Black o Cherry Red (De Longhi) e nella versione Deluxe (De Longhi e Krups) in colorazioni Piano Black, Titan, Silver e Matt Black, presso le Boutique Nespresso, online sul sito www.nespresso.com, attraverso il Servizio Clienti Nespresso al Numero Verde 800 39 20 29 e attraverso il canale trade.



Nespresso

Nestlé Nespresso SA è l’azienda pioniera e di riferimento nel segmento del il caffè porzionato di alta qualità. L'azienda collabora con oltre 110.000 coltivatori in 14 paesi attraverso il suo Programma AAA Sustainable Quality™, con lo scopo di introdurre pratiche sostenibili nelle aziende agricole e nei territori in cui opera. Lanciato nel 2003, in collaborazione con The Rainforest Alliance, il programma contribuisce a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando un approvvigionamento sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita degli agricoltori e delle loro comunità.



Con sede a Losanna, in Svizzera, Nespresso è presente in 84 Paesi e conta 14.250 dipendenti. Nel 2019 ha gestito una rete di vendita globale composta da circa 810 Boutique. Per ulteriori informazioni, visitare il sito aziendale di Nespresso: www.nestle-nespresso.com.



Numero Verde Nespresso 800 392029