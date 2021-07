Nesquik spegne 50 candeline con una speciale collaborazione con Francesco Facchinetti e con la nuova campagna che celebra l’anniversario

La collaborazione con l’artista si corona con il lancio della canzone “10 agosto” disponibile su Spotify Il Brand torna on air in radio con una nuova campagna e online con la sfida dell’estate: la #NesquikChallenge

Nesquik torna on air con una nuova campagna radio in programma fino al 24 luglio sulle principali emittenti radiofoniche: Radio 105, Virgin Radio, RDS, Radio Deejay e RTL 102.5.



Lo spot di 20 secondi, firmato da McCann Italia e la cui pianificazione è a cura del centro media Dentsu Aegis Network, ha come protagonista la collaborazione tra il Brand e Francesco Facchinetti che ha portato alla nascita della hit dell’estate “10 agosto”, colonna sonora di questo speciale compleanno, e del ballo collegato: la Nesquik Challenge. L’amplificazione sul digital e sui social è affidata a Live, la unit di McCann Worldgroup specializzata nella realizzazione di contenuti e attivazioni social.



La canzone nasce una mattina come tante quando, durante il momento della colazione con la sua famiglia, Francesco prende un cucchiaio colmo di Nesquik e lo versa in una delle tazze presenti sul tavolo e, mentre il latte magicamente si trasforma, il tintinnio del cucchiaino sui bordi della tazza diventa per lui un’ispirazione inarrestabile. Su queste "note cristalline" i suoi bambini si "risvegliano" e accompagnano Francesco improvvisando strumenti con quanto presente in tavola. Così i cereali, scossi dentro la scatola, si trasformano in maracas; il cucchiaio di legno battuto sulla scatola di Nesquik diventa un tamburo: tutto sembra animarsi! Da questo gioco di famiglia prende vita “10 agosto”, perché musica e divertimento in casa Facchinetti non mancano proprio mai, così come il ballo! E la facile coreografia, pensata a corredo della canzone, sta facendo divertire le famiglie di tutta Italia che si trovano protagoniste della #Nesquikchallenge: poche semplici mosse per regalare un momento di gioia a tutti, anche al bambino che è in ciascuno di noi!



Ad integrare il progetto, è stata attivata una campagna di influencer marketing dedicata alla Nesquik Challenge che vede protagonisti alcuni dei giovani volti del web come Tomasso Cassissa, Sofia Dalle Rive, Carlotta Ferlito e Claudio Casisa e Annandrea Vitrano de i Soldi Spicci che, sulle note di “10 agosto”, condividono su Instagram il loro video invitando le loro community ad aderire all’iniziativa.



Partecipare alla Nesquik Challenge è un gioco da ragazzi! Basta imparare poche e semplici mosse del balletto di Francesco Facchinetti, registrare la propria performance sulle note di “10 agosto” e pubblicarla sui social con l’#Nesquikchallenge. Le esibizioni più creative e fantasiose verranno, inoltre, condivise sul canale Instagram @nesquikitalia.



“Nesquik c'è sempre stato nei miei momenti più spensierati, fin da quando ero bambino e tutto quello che dovevo fare era divertirmi. Sono quindi felice e onorato di questa collaborazione con un Brand che è da sempre nella mia vita e che è stato anche fonte di ispirazione per la creazione della mia nuova canzone, “10 agosto”. 50 anni sono un traguardo importante, bello esserci per celebrarlo insieme!” afferma Francesco Facchinetti.



“Siamo molto felici della collaborazione con Francesco che ha scelto proprio Nesquik per ritornare a calcare le scene come cantante, dopo diversi anni. Nesquik è una marca in grado di portare gioia e divertimento, per questo si lega naturalmente a musica, ballo e movimento. Siamo convinti che la canzone “10 Agosto” si sposi appieno con la personalità del Brand e possa coinvolgere con il suo ritmo e la sua semplicità sia i grandi sia i più piccoli. Non possiamo che essere fieri dei successi che raggiungeremo insieme!” dichiara Simona Sartirana, Marketing Manager Dairy Nestlé Italia.



Per l’occasione Nesquik ha dato vita a un nuovo logo dedicato al 50° anniversario composto da un cerchio che rappresenta il bordo di una tazza della colazione e si caratterizza per la presenza dei colori giallo e blu, classici del Brand. A completare la nuova grafica sui bordi una rappresentazione stilizzata della magia che il Nesquik compie tutti i giorni trasformando il latte in una gustosa bevanda al cacao. Al centro del logo il claim “Crescere è divertente”: è proprio questa la filosofia di Nesquik che, con gioia e allegria, accompagna i più piccoli durante tutte le fasi della giornata, dalla colazione ai momenti di divertimento fuori casa, coniugando il suo sapore unico alle proprietà della vitamina D, che contribuisce al normale assorbimento e utilizzo del Calcio e del Fosforo presenti nel latte ed è necessaria per la normale crescita e sviluppo osseo nei bambini. Con Nesquik, infatti, superare gli ostacoli della quotidianità non è mai stato così semplice!



Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.



Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.



L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche che si impegnano costantemente per offrire prodotti buoni, nutrizionalmente bilanciati e con etichette trasparenti, tra questi: Meritene, Pure Encapsulations, Vitan Proteins, Optifibre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite Sanpellegrino, Aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.



Scopri di più sul Gruppo Nestlé in Italia: https://bit.ly/3wz0AZD