Nestlé si allarga: diamo il benvenuto a Il Latte Condensato senza lattosio!

Non più solo classico e al cacao, Nestlé oggi presenta Il Latte Condensato senza lattosio, novità che si aggiunge alla gamma

Quante volte ci è capitato di dover preparare un dessert all’ultimo minuto, in vista di una cena improvvisata, e utilizzare come prezioso alleato Il Latte Condensato Nestlé per realizzare un dolce da lasciare tutti a bocca aperta? Diversi dubbi, però, hanno invaso la nostra testa: “chissà se tutti potranno mangiarlo, chissà se qualcuno è intollerante al lattosio...”. Questa è una situazione ricorrente che richiederebbe l’utilizzo di un prodotto che metta tutti d’accordo, senza perdere l’effetto wow dato da dolcezza e cremosità.



Il Latte Condensato Nestlé ha trovato la soluzione e, come sempre, ci facilita in cucina nella preparazione di ricette strabilianti: per soddisfare tutti i propri consumatori, anche coloro che sono intolleranti al lattosio, presenta oggi Il Latte Condensato senza lattosio, novità che si aggiunge alla gamma di prodotti Il Latte Condensato Nestlé, insieme a Il Latte Condensato classico e a Il Latte Condensato con Cacao, rendendo la preparazione delle dolci creazioni una passeggiata, eliminando uova, burro, latte e zucchero in tante ricette.



Composto da latte scremato, zucchero, enzima lattasi (LATTOSIO < 0,1 g/100g), Il Latte Condensato senza lattosio è un ottimo sostituto a Il Latte Condensato Nestlé classico in caso di intolleranze o di una dieta che non preveda il consumo di lattosio, questo non vuol dire meno gusto o meno dolcezza, anzi, provare per credere! Tortini alle carote, Torta di mele, Creme Caramel, le idee possono essere infinite!



LATTA 387 gr

Modalità di utilizzo

Il Latte Condensato senza lattosio è l’alleato perfetto in cucina: rende la preparazione delle tue dolci creazioni semplice e veloce perché ti consente di eliminare uova, burro, latte e zucchero in tante ricette.

Conservazione

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare la confezione chiusa (in contenitore idoneo) in frigorifero ed utilizzarla entro 3 / 4 giorni.

Ingredienti

LATTE scremato, zucchero, enzima lattasi. (LATTOSIO < 0,1 mg/100g). Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissone del lattosio.

Prezzo al pubblico consigliato: € 3,29



Tortini alle carote

Ingredienti

(Dosi per circa 12 tortine)

• 397 g de Il Latte Condensato senza lattosio • 170 g di carote fresche

• 130 g di farina 00

• 60 g di farina di mandorle

• 1 bustina di lievito in polvere per dolci • 60 g di succo d’arancia

• 50 g di olio di semi

• 2 uova medie

• 1 arancia, la buccia grattugiata • 1 pizzico di sale



Procedimento

1. Lavate bene e pelate le carote per poi grattugiarle nemente con la grattugia o nel frullatore. 2. Unitele in un frullatore con l’olio e il succo d’arancia, poi frullate.

3. Con una frusta montate le uova insieme a Il Latte Condensato senza lattosio.

4. Unite la purea di carote alle uova montate con Il Latte Condensato senza lattosio.

5. A parte unite la farina di mandorle, la farina, il lievito e il sale.

6. Aggiungete gli ingredienti secchi a quelli umidi montando sempre con la frusta o amalgamando con un cucchiaio in legno.

7. Imburrate lo stampo per muffin, o inserite i pirottini in carta, e versate il composto negli stampi lasciando mezzo millimetro dal bordo.

8. Cuocete in forno statico a 180° per 16 – 18 minuti. Quando saranno ben gonfie, sfornate e fate la prova stecchino: se esce umido lasciate ancora qualche minuto in forno. 9. Sfornate, lasciate raffreddare e servite le tortine cosparse di zucchero a velo.



Gruppo Nestlé:

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche che si impegnano costantemente per offrire prodotti buoni, nutrizionalmente bilanciati e con etichette trasparenti, tra questi: Meritene, Pure Encapsulations, Vitan Proteins, Opti bre, Modulen, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite Sanpellegrino, Aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.



Scopri di più sul Gruppo Nestlé in Italia: https://bit.ly/3wz0AZD

Seguici sui nostri canali: nestle.it | @nestleit | fb.com/NestleIT | Nestlé Italia | Nestlé | VFair