Netwrix e Stealthbits si fondono per rispondere alla crescente domanda di protezione dei dati sensibili

Le Due società di sicurezza informatica uniscono le forze per offrire soluzioni per la sicurezza dei dati e la privacy a organizzazioni di qualsiasi dimensione e in qualsiasi regione del mondo.

Netwrix, fornitore di cybersecurity che semplifica la sicurezza dei dati, ha annunciato oggi una fusione con Stealthbits, leader della sicurezza informatica che protegge i dati sensibili e le credenziali dagli aggressori. L'entità combinata continuerà a offrire il suo portafoglio completo di oltre una mezza dozzina di soluzioni di sicurezza volte a identificare e rilevare i rischi per la sicurezza dei dati, nonché a proteggere dagli attacchi informatici e a rispondere in maniera proattiva alle minacce di cybersecurity.



Le soluzioni frammentate nel mercato della sicurezza dei dati impediscono alle organizzazioni di costruire strategie di sicurezza complete per proteggere i propri dati sensibili e regolamentati. Per affrontare questa sfida, Netwrix e Stealthbits stanno unendo le loro forze per sfruttare le reciproche competenze ed ampliare le funzionalità del prodotto migliorando l'esperienza utente. Ciò consentirà all'organizzazione combinata di offrire sette prodotti principali che coprono tutti gli elementi della sicurezza dei dati e delle informazioni, investire nell'innovazione per superare le aspettative dei clienti e dei partner esistenti ed espandere la propria base di clienti a livello globale.





Con oltre 500 dipendenti e clienti provenienti da più di 50 paesi, la società combinata opererà come Netwrix con Steve Dickson che continuerà a servire come CEO e nel consiglio di amministrazione della società. Steve Cochran, fondatore e presidente di Stealthbits, sarà un investitore in Netwrix e farà parte del suo consiglio di amministrazione.



Non potremmo essere più entusiasti di unirci alle persone e ai prodotti di Stealthbits. La nostra organizzazione combinata può ora offrire soluzioni di sicurezza dei dati per qualsiasi organizzazione in qualsiasi parte del mondo.

Steve Dickson, CEO di Netwrix



Stealthbits è sempre stata incline a lavorare con i nostri clienti per risolvere i loro requisiti più impegnativi di credenziali e sicurezza dei dati. Combinando la nostra ampiezza di prodotti e la nostra profonda esperienza con quella di Netwrix, i nostri clienti possono rafforzare rapidamente la loro posizione di sicurezza e soddisfare molteplici progetti e requisiti attraverso un unico fornitore

Steve Cochran, fondatore e chairman di Stealthbits



Per il prossimo futuro, clienti, potenziali clienti e partner di ogni azienda continueranno a interagire con ciascuna azienda come fanno oggi per le vendite, il supporto e l'attività dei partner. Sia Netwrix che Stealthbits si impegnano per la trasparenza e nei prossimi mesi informeranno i propri clienti, potenziali clienti e partner dei cambiamenti operativi.



Per maggiori informazioni sull'acquisizione, visita la nostra pagina delle FAQ: www.netwrix.com/netwrixstealthbitsmerger





Informazioni su Stealthbits

Stealthbits Technologies, Inc. è una società di software incentrata sulla sicurezza dei clienti e focalizzata sulla protezione dei dati sensibili di un'organizzazione e delle credenziali utilizzate dagli aggressori per rubare tali dati. Rimuovendo l'accesso inappropriato ai dati, applicando criteri di sicurezza e rilevando minacce avanzate, riduciamo i rischi per la sicurezza, soddisfiamo i requisiti di conformità e diminuiamo le spese operative. Per maggiori informazioni visita www.stealthbits.com.



Informazioni su Netwrix

Netwrix semplifica la sicurezza dei dati, rendendo facile il modo in cui i professionisti possono controllare i dati sensibili, regolamentati e business-critical, indipendentemente da dove risiedono. Più di 10.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano alle soluzioni Netwrix per proteggere i dati sensibili, comprendere a pieno il valore dei contenuti aziendali, superare gli audit di conformità con meno sforzi e spese e aumentare la produttività dei team IT e dei knowledge worker. Fondata nel 2006, Netwrix ha ottenuto più di 150 premi di settore ed è stata nominata negli elenchi Inc. 5000 e Deloitte Technology Fast 500 delle aziende in più rapida crescita negli Stati Uniti Per maggiori informazioni visitare il sito www.netwrix.it \