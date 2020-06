Neuraxpharm amplia il suo portfolio prodotti italiano con un affermato brand

L’azienda, specialista europea nel campo del Sistema Nervoso Centrale, rileva Ansiolin®, un farmaco ansiolitico su prescrizione medica

Neuraxpharm Italia, un'azienda controllata dal Gruppo Neuraxpharm, realtà farmaceutica leader in Europa nel trattamento dei disturbi del Sistema Nervoso Centrale (SNC), annuncia oggi l'acquisizione dalla multinazionale Almirall dell'affermato brand locale Ansiolin® (diazepam), farmaco su prescrizione medica.



L'accordo tra Neuraxpharm Italia e Almirall include il diritto di commercializzare sul mercato italiano le due formulazioni di Ansiolin®, Ansiolin® 5 mg compresse rivestite e Ansiolin® 5mg/ml gocce orali. Questo amplierà ulteriormente la presenza di Neuraxpharm come specialista del Sistema Nervoso Centrale nel quarto più grande Paese europeo.



Ansiolin® (diazepam) è una benzodiazepina indicata per il trattamento dell'ansia e di altre condizioni somatiche o psichiatriche associate alla sindrome ansiosa; è inoltre indicato per l'insonnia. Il brand è ben conosciuto e largamente prescritto da medici di famiglia, psichiatri e specialisti del SNC per il trattamento di ansia e insonnia, due tra i più comuni disturbi mentali, che colpiscono rispettivamente 2,2 (1) e 4,5 milioni (2) di persone in Italia.



Il portafolio consolidato di prodotti di Neuraxpharm Italia, specifici per il SNC, comprende sia medicinali soggetti a prescrizione medica, sia prodotti Consumer Healthcare. I farmaci di punta includono Ezemantis® (memantina cloridrato) per il trattamento della demenza grave e Epitiram® (levetiracetam) per l'epilessia. I principali prodotti Consumer Healthcare sono Vivimind® e Viviflux®, a base di omotaurina, utilizzati per preservare la funzione della memoria e per il declino cognitivo.



Commentando l'accordo, il dottor Jörg-Thomas Dierks, CEO di Neuraxpharm, ha dichiarato: "Questa acquisizione rappresenta un'eccellente opportunità per consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia e per ampliare il nostro portafoglio prodotti italiano. Questo affermato brand, con la sua vasta presenza geografica in Italia, ben si allinea con la strategia di Neuraxpharm di offrire un'ampia gamma di opzioni terapeutiche e diventare a tutti gli effetti azienda farmaceutica leader per il Sistema Nervoso Centrale in Europa”.



"Siamo lieti di portare questo brand con una forte storia locale all'interno del portfolio di Neuraxpharm in Italia", commenta Javier Mercadé, Head of Southern Region di Neuraxpharm.



Acquisita da Neuraxpharm a giugno 2017, Neuraxpharm Italia si è ritagliata un ruolo di specialista del Sistema Nervoso Centrale, offrendo farmaci e nutraceutici nel Paese che rappresenta il terzo più grande mercato in Europa per il SNC, il cui valore stimato è di oltre 3,480 milioni di euro (3).



I termini della transazione non sono stati divulgati.



(1) Fonte: ISTAT (Istituto Italiano di Statistica), Rapporto del 2018.



(2) Fonte: European insomnia guideline, 2017.



(3) Fonte: IQVIA.



Neuraxpharm – lo specialista europeo del SNC



Neuraxpharm è un gruppo farmaceutico europeo leader nel settore del Sistema Nervoso Centrale (SNC). È presente in: Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Ungheria e commercializza i suoi prodotti in più di 50 Paesi. Con oltre 35 anni di esperienza, è specializzato nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci e principi attivi innovativi per il trattamento di diversi disturbi neurologici e psichiatrici come la schizofrenia, la depressione, l'ansia, il dolore neuropatico, l'epilessia e il morbo di Parkinson, tra le altre malattie neurologiche. Ha un listino con oltre 130 prodotti tra i principali farmaci da prescrizione e un ampio portafoglio di nutraceutici innovativi.



Neuraxpharm, in Italia, ha sede ad Ascoli Piceno, nel cuore delle Marche, e a Milano.

Per ulteriori informazioni su Neuraxpharm, è possibile visitare: www.neuraxpharm.it