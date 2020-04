Neuraxpharm, sotto l’egida di NeuraxFoundation, avvia “Quarantena Insieme”, supporto psicologico gratuito per le famiglie

• Neuraxpharm, azienda farmaceutica specializzata nell’area del Sistema Nervoso Centrale, sotto l’egida di NeuraxFoundation avvia un progetto di Responsabilità Sociale d'Impresa in Italia e Spagna, per offrire un contributo concreto alle famiglie in questo particolare momento di emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID-19. • In Italia, Neuraxpharm, per il servizio di supporto psicologico “Quarantena Insieme”, si avvarrà della collaborazione di professionisti iscritti all’Albo degli Psicologi Italiani. • Coloro che ne usufruiranno riceveranno consulenza specialistica telefonica.

L’emergenza COVID-19 ha messo e mette a dura prova tutta la comunità mondiale, che si trova a vivere una storia senza precedenti, con innumerevoli disagi e criticità. Il periodo di “quarantena”, che ha costretto tutti a rimanere a casa e a cambiare le proprie abitudini, ha fatto emergere in moltissime persone, specie le più vulnerabili, problematiche pesanti da affrontare come tristezza, irritabilità o ansia, panico e aumento dei fattori di stress.



Consapevole delle esigenze del momento, Neuraxpharm avvia in Italia un progetto di Responsabilità Sociale che consiste in un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico mediante un team di psicologi professionisti.



Il servizio di Supporto Psicologico “Quarantena Insieme” prevede uno sportello telefonico gratuito attivo ogni giorno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al numero: 02 40.70.72.20.



Il servizio si occuperà di:

• aiutare a riconoscere le proprie reazioni emotive e le difficoltà che si possono avere in tempo di COVID-19, in modo da individuare le migliori strategie per farvi fronte;

• fornire informazioni utili e pratiche al fine di ridisegnare l’organizzazione delle giornate, favorendo nuove abitudini e adottando stili di vita salutari;

• gestire le situazioni di ansia e panico, fornendo le strategie funzionali di regolazione emotiva;

• prevenire per quanto possibile stati depressivi, sostenendo il tono dell’umore delle persone più fragili psicologicamente e vulnerabili.



"In Neuraxpharm lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da disturbi o patologie legate al Sistema Nervoso Centrale”, afferma Javier Mercadé, Direttore Generale di Neuraxpharm. “La nostra missione come azienda ha senso più che mai nel momento di eccezionalità che stiamo vivendo negli ultimi giorni, a causa della diffusione del COVID-19. Il progetto di supporto ‘Quarantena Insieme’ sarà in grado di offrire soluzioni mediante un momento di ascolto e di supporto psicologico, necessari alle esigenze specifiche di ogni caso".



“L’emergenza COVID-19 sta mettendo a dura prova tutta la comunità mondiale”, sottolinea Il dottor Michele Maisetti, Direttore di ASP - Associazione Italiana Psicologi. “La clausura forzata può far emergere problematiche pesanti e latenti in particolari soggetti fragili. Il problema oggettivo del coronavirus può essere vissuto soggettivamente con forti stati emozionali, paura del presente e incertezza per il futuro. La ‘percezione del rischio’ è distorta e amplificata e crescono sensazioni di ansia e panico, aumentando reazioni e comportamenti non razionali. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno affiancarci a Neuraxpharm, per offrire alla popolazione italiana un servizio gratuito di supporto psicologico mediante un team di Psicologi professionisti esperti”.



Il servizio sarà promosso a livello nazionale mediante i principali social media: Instagram, sulla pagina Facebook di Neuraxpharm, App display, sul sito www.neuraxpharm.it/ e mediante lo sportello del volontariato del Comune di Milano.



Neuraxpharm è un gruppo farmaceutico europeo leader nel settore del Sistema Nervoso Centrale (SNC). È presente in: Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Ungheria e commercializza i suoi prodotti in più di 50 Paesi. Con oltre 35 anni di esperienza, è specializzato nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci e principi attivi innovativi per il trattamento di diversi disturbi neurologici e psichiatrici come la schizofrenia, la depressione, l'ansia, il dolore neuropatico, l'epilessia e il morbo di Parkinson, tra le altre malattie neurologiche. Ha un listino con oltre 130 prodotti tra i principali farmaci da prescrizione e un ampio portafoglio di nutraceutici innovativi.



Neuraxpharm, in Italia, ha sede ad Ascoli Piceno, nel cuore delle Marche, e a Milano.



Per ulteriori informazioni su Neuraxpharm, è possibile visitare: www.neuraxpharm.it.