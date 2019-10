News contabilità, fatturazione, bilancio, fiscale, paghe GB - Settimana n. 42 anno 2019

News operative Gb su Contabilità, Fatturazione Elettronica, Bilancio Europeo, Fiscale e di Paghe. Settimana 42/2019, 14-18 ottobre 2019.

Utility Multiditta: Stato delle Dichiarazioni 2019 (14/10/19)



Visto le imminenti e numerose scadenze di questo periodo, GBsoftware offre l'opportunità, attraverso l'utility “Stato delle Dichiarazioni”, di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle dichiarazioni e comunicazioni predisposte.



L'utility “Stato delle Dichiarazioni” permette di controllare, in fase di elaborazione e invio l'andamento delle dichiarazioni.



Per comprendere il funzionamento di questa utility, oggi vediamo come utilizzarla al meglio.







770 2019: riepilogo principali FAQ(domande frequenti) (15/10/19)



In fase di utilizzo del software può risultare utile avere a disposizione un set di risposte veloci e piccoli dubbi che possono sopraggiungere in fase di lavorazione. Proprio per questo motivo GB software ha strutturato una serie di F.A.Q. Basandosi sulle principali richieste di assistenza fatte ai clienti.



La consultazione delle FAQ garantisce la risoluzione delle problematiche più semplici, permettendoci di offrire un servizio di assistenza puntuale e completo senza il reale intervento di un operatore. Sono uno strumento efficace per migliorare l'esperienza lavorativa con le applicazioni.



Aggiungiamo inoltre che, il 37% dei richiedenti assistenza riesce a risolvere i propri dubbi, relativi all'utilizzo del software, semplicemente ricorrendo alla lettura dele FAQ e in meno di un kminuto, trovano la risposta corretta al proprio quesito.









Redditi PF 2019: contributi IVS nel quadro RR (16/10/19)



Pewr determinare i contributi dovuti all'INPS, i soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale devono compilare il quadro RR sezione del modello Rediti PF 2019.



L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 stabilisce che i soggetti obbligati alla compilazione della sezione I del quadro RR sono quelli iscritti alla Gestione speciale dell'INPS degli “artigiani ed esercenti attività commerciale”, in particolare, si tratta di



Titolari di imprese artigiane e commerciali, Soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari e collaboratori).





Paghe. Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019 (10/10/19)



L'INPS con la circolare numero 102 del 16/07/2019 disciplina di nuovo l'incentivo all'occupazione previsto dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 145/ 2018 art.1 comma 247) E del Decreto 311/2019 dell'ANPAL.



Il beneficio si applica ai datori di lavoro privati che a partire dal 01/01/2019 assumono giovani sotto i 35 anni purchè privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.



Tale beneficio si applica ai lavoratori assunti a tempo indeteminato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 nella misura pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, e i contratt di lavoro intermittente.

.

Redditi PF 2019: gestione Separata INPS (18/10/19)



All'interno del quadro RR, sezione II, è presente una gestione che consente di calcolare i contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritta alla Gestione separata INPS ed inviarli all'Applicazione F24.



Con la newsletter di oggi analizziamo i passaggi necessari alla corretta compilazione della sezione II del quadro RR utilizzando l'apposita gestione per il calcolo.



La sezione II del quadro RR dei Redditi PF deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art.53 c.1 del TUIR, obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, ex art.2 c.26 della L.8 agosto 1995 n,335





Gli articoli completi sono disponibili sul sito del gestionale INTEGRATO, software di contabilità utilizzato in tutta Italia



GBsoftware S.p.A. è una software house nata dall'idea di un commercialista e dell'esperienza di uno studio attivo dal 1977. Siamo specializzati in software semplici per studi e imprese.