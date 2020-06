Noi Continueremo Covid! In Prima Visione su Dgal Social un' esplosione di Artisti da tutto il Mondo

Programma tv web ideato e realizzato da Daniela Del Prete

Dagal un nome che dal 2007 ha avuto i suoi successi iniziando con 1° premio sicurezza Campania a Città della Scienza con la polizia di stato per premiare i Poliziotti e cittadini particolarmente distintisi per il loro operato a favore della Polizia di Stato e per la sicurezza e la legalità, Concorso di bellezza Nazionale attualmente ormai affermate modelle lavorano, Mister Universe Tmm dove il finalista proprio un modello Campano .



Crea il suo programma Tv su sky tutto sociale Dagal Social con la collaborazione dell' Ass. Raffaele Viviani di Ferdinando D'Antuono ospitando attori registi , sociologhi, affrontando vari temi Stolking, anziani . bullismo ect. ricevendo poi il Premio Special Award alla biennale di Venezia grazie soprattutto alla publicista Marianna Pignatelli.



Oggi Daniela Del Prete durante la pandemia ha ben pensato di creare la sua tv web In Prima Visione sulla pagina Dagal Social con un lavoro tutto in smart working

ideando e realizzando così Noi Continueremo Covid! ben 7 Episodi tra la prima e la seconda Fase, dove il personaggio proprio il Covid impersonificato egreggiamente dal trasformista cantante Raffaele Cibelli .

un covid impertinente e un pò Stolker verso la stessa Daniela Del Prete nel ruolo Italia conducono il programma.



Tanti gli artisti da tutti Italia e dall' estero sono intervenuti inviando video con performance ed esprimendo il loro pensiero, un modo del tutto nuovo di comunicare e fare spettacolo grazie alla mastria e abilità di montaggio e la riscopriamo anche in veste di Videomaker Daniela Del Prete.

Artisti di un certo spessore e Vip Antonio Filippelli cabarettista Zelig,

Il Principe Azzurro di Avanti un Altro, Valeria Nardella regista Musical, Lucia Castellano musicista (Italia's Got talent),

Pastellesse Sound Group ( I Bottari di Macerata), Ludo Bruso Mr. Hyde, Michele Selillo, il sosia di Bono Vox Roberto Minini. Franco Barzetti leader di Bottarte Tharumbò, Mago Marwin,Cloe Greta Ballerina, Anna Zanotti conduttrice, Immacolata Antonacci, Domeniko D'Ambra, Francoise Preira, Giovanni & Francesco da Gibuti, Terry Abbruzzo dalla Svizzera, Davide Volpe, Leopoldo Manfredonia, Immacolata Antonucci, Cinzia Clemente, Umberto Del Prete (Totò), Rosa Veneruso (danza del ventre) e lui Salvatore Giorgio Il Sensitivo dei Vip.



nella seconda fase la sigla curata dal videomaker creativo Luca Di Bartolo con un video fatto di danzatori professionisti.

Graditissimo è stato l' intervento dell' amatissima Fashion blogger Lina La Mura (Lina's Style) , i giornalisti Nando Silvestri, Marilù Musto e la Rubrica Super Natural con Anna Maria Piva.

insomma che dire un' esplosione di artisti da tutto il mondo che ci hanno fatto compagnia in questo periodo di Lockdwon dando a tutti l' esempio di non fermarsi e mai darsi per vinti, trasmettendo positività e simpatia proprio come lei l' ideatrice Daniela del Prete .