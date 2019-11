Noi per Napoli tra i prossimi Eventi di Natale 2019 e Capodanno 2020

L'Associazione Culturale Noi per Napoli presenta i prossimi Tradizionali Eventi tra Natale 2019 e Capodanno 2020,con il Concerto dell'Immacolata ed il Gran Concerto di Capodanno V Edizione Teatro delle Palme Napoli

Sono ormai prossimi i tradizionali eventi dell'Associazione Culturale Noi per Napoli in vista delle prossime festività natalizie con il tradizionale Concerto dell'Immacolata l'8 dicembre presso il Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi in Napoli ed il Gran Concerto di Capodanno V Edizione Teatro delle Palme il 1 gennaio 2020.



Appuntamenti dalle grandi attese l'uno,il Concerto dell'Immacolata, perché da inizio alle festività natalizie e ci immerge nel loro particolare e suggestivo clima, con una serata dedicata alla musica sacra, con l'esecuzione delle più celebri ave Marie, di arie sacre dedicate alla Madonna ,brani pianistici meditativi, in un percorso narrato da alcune delle più belle pagine dei classici della letteratura italiana di ispirazione mariana, in un ambiente suggestivo e sognante come quello del Complesso monumentale di S.Anna Dei Lombardi, con la splendida Sala Vasari, l'ipogeo,ai quali sarà dedicata una visita guidata che precede il Concerto.

Protagonisti saranno artisti quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, rappresentanti ed ideatori dell'Evento, il tenore Lucio Lupoli, saranno accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja alla quale si alternera’ come artista ospite il pianista Sebastiano Brusco,gli attori Bruno Caricchia ed Eleonora Migliaccio, il giornalista Giuseppe Giorgio come presentatore.



La finalita' dell'Associazione Culturale Noi per Napoli e' quella di promuovere la conoscenza e la scoperta di uno dei tesori del nostro patrimonio storico artistico, una conoscenza storica abbinata sempre alla musica ed al Bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa, un progetto che coniuga arte,cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù, con i Patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile di Napoli.



Il 1 gennaio 2020 andrà in scena il Gran Concerto di Capodanno V EDIZIONE presso lo storico Teatro Delle Palme alle ore 19.30, cosi l'inizio del nuovo anno sarà vissuto, come di consueto, all’insegna delle emozioni. Per il pubblico, un vero viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane.

Il cast straordinario sara' composto sempre dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, artisti noti al grande pubblico nazionale ed internazionale,artisti del Teatro San Carlo, dal tenore Lucio Lupoli, lo straordinario attore GIACOMO RIZZO, testimonial della serata, il giornalista Giuseppe Giorgio con i suoi interventi storici, l’Ensemble orchestrale dell’ Associazione “Noi per Napoli”, il Quartetto d’archi Aedon, il corpo di ballo del Centro Tersicorea con le coreografie di Gloria Sigona e Livia Spoto e la presentatrice Lorenza Licenziati. Un evento imperdibile, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento tra gli appuntamenti del capoluogo partenopeo nel periodo natalizio. Un grande spettacolo dal cuore nobile: una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Santa Chiara a Napoli.







CONCERTO DELL'IMMACOLATA 8 DICEMBRE 2019 S.ANNA DEI LOMBARDI NAPOLI DETTAGLI







La visita guidata inizierà alle h.18.30 ( Concerto h.19.30) è a cura di Cooperativa sociale ParteNeapolis.



Visita guidata più concerto 13€



SCONTO CRAL PREVIO ESIBIZIONE TESSERA 10%



Per info e prenotazioni:



Associazione Culturale Noi per Napoli 339 4545044/327 7589936



Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi 081 4420039



Vendita online Azzurroservice https://www.azzurroservice.net/biglietti/concerto-dellimmacolata/#.Xa223OgzaUm



Oppure in tutti i punti vendita di https://www.azzurroservice.net/mappa-punti-vendita/



www.noipernapoli.it



GRAN CONCERTO DI CAPODANNO AL TEATRO DELLE PALME DETTAGLI



Dettagli dell’evento

Quando: martedì 1 gennaio 2020

Dove: Teatro delle Palme, Via Vetriera, 12 Napoli.

Orario: 19.30

Costo:



Acquista i biglietti online.



https://www.azzurroservice.net/biglietti/gran-concerto-di-capodanno/#.XcmS39vclxA





Informazioni e Prenotazioni



Teatro Delle Palme 081418134





Telefono: 3394545044/ 327 758 99 36







https://noipernapoli.it/