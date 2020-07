NoiSiamoIlMadeInItaly - È on line la nuova campagna di Centergross per supportare e promuovere la moda italiana

Sette imprenditori dei maggiori brand del distretto bolognese hanno deciso di metterci la faccia e dare voce a 7 valori simbolo del fatto in Italia. «Bellezza, qualità, accessibilità, passione, identità, creatività e saper fare: sono queste le basi da cui ripartire, insieme».

Che cos’è il made in Italy? È bellezza, qualità, accessibilità, è passio-ne, identità, creatività e saper fare.

Valori che hanno reso il “fatto in Italia” un marchio di qualità ricercato in tutto il mondo e che, oggi più che mai, possono essere le basi per una reale ripresa del settore moda in questa delicata fase post lockdown.

Sette imprenditori di altrettante aziende di pronto moda del Centergross di Bologna hanno in-terpretato queste 7 parole chiave nella nuova campagna #NoiSiamoIlMadeInItaly, on line fino al 23 luglio nei profili social ufficiali dei distretto: Facebook (www.facebook.com/centergrossbologna), Instagram (www.instagram.com/centergross_official/) e YouTube (/www.youtube.com/user/CentergrossBologna).

A metterci la faccia i titolari delle aziende di moda e calzature Souvenir Clubbing, Ovyè, Gruppo Kaos, Berna, Tiemme Export, Susy Mix e Gil Santucci.



«L’obiettivo di questa campagna è far capire il grande valore di queste aziende e del loro business model – afferma Micol Maestrini, responsabile comunicazione di Centergross –. Il pronto moda, soprattutto in questo periodo in cui è necessario riguadagnare il terreno perso durante il lockdown, si sta dimostrando una formula vincente per produrre capi di qualità, rigorosa-mente made in Italy, in tempi brevi. Parallelamente al sostegno economico da parte del Gover-no, la comunicazione ricopre un ruolo fondamentale per sostenere i nostri brand. Come abbiamo sempre fatto, riteniamo che la miglior strategia sia mettere al centro coloro che rappresentano il più grande distretto del settore in Europa: gli imprenditori».

Parla di bellezza Alessandro Santi di Souvenir Clubbing (www.souvenirclubbing.net), come condizione ideale per esprimersi completamente nel proprio lavoro quotidiano. Bellezza è quindi creazione del miglior habitat lavorativo in cui far fiorire il proprio talento. E bellezza è anche benessere. «Non quello egoistico di un’azienda – spiega Santi –, ma quello della condivisione con collaboratori, clienti e fornitori. Dove tutti stanno bene, lì c’è bellezza».

Annalisa Caruso di Ovyè (www.ovye.it) punta l’attenzione sul significato di qualità, che nella mo-da e nel pronto moda in particolare è sinonimo di filiera corta e di prossimità. Una qualità che consente di controllare al 100% il prodotto, di realizzarlo e di riassortirlo in velocità, come ri-chiesto dal pronto moda. Tutte le calzature che Ovyè commercializza sono realizzate nelle regioni cuore della produzione italiana, come Puglia, Campania, Toscana e Marche. «Le nostre scarpe, le componentistiche e i materiali sono tutti di provenienza italiana, prodotti all’interno del nostro terri-torio. Questa vicinanza con le fabbriche ci permette di essere veloci, controllati e di garantire un ottimo rapporto qualità prezzo, per un prodotto di comfort che sa durare nel tempo».

Marco Calzolari del Gruppo Kaos (www.kaosspa.com) interpreta il made in Italy come accessi-bilità, a cui si arriva attraverso un’accurata ricerca di stile e di tessuti per una proposta moda continua che si aggiorna ogni settimana. «È incredibile quello che succede nella grande città della moda italiana che è il Centergross. Accessibilità per il made in Italy significa essere in con-correnza con la grande distribuzione. A fare la differenza nel pronto moda del nostro distretto è il mix di contenuti di stile, di ricerca e di velocità che non c’è, in maniera simile, in nessun al-tro polo produttivo. Per questo siamo conosciuti in tutta Europa e nel mondo».

Per Roberto Borsari di Berna (www.bernaitalia.it) made in Italy è sinonimo di passione: «Ore e ore di lavoro, scrupolosità nella ricerca dei dettagli che sono sempre il plus di ogni capo, degli ac-cessori e della qualità dei tessuti e dei filati. Passione che significa anche dialogo e collaborazione, necessari a individuare nuove strategie e a essere sempre aggiornati».

Di Made in Italy come identità parla Francesca Mandreoli di Tiemme Export (www.tiemmeexport.com). «Identità aziendale, ad esempio, di una realtà come la nostra nata nel 1979, ma anche identità di famiglia e di marchio e, soprattutto, identità di gruppo. Che vuol dire confronto e collaborazione costanti con tutti gli attori della filiera che danno vita al saper fare italia-no: produttori, fornitori, rivenditori e clienti».



Sonia Pappi di Susy Mix (www.susymix.com) vede invece nella creatività il valore aggiunto e dif-ferenziante del made in Italy. «In 25 anni Susy Mix si è evoluta e oggi più che mai siamo convinti che la ripartenza non possa prescindere dalla creatività. Noi italiani non saremmo quello che siamo oggi nel mondo del fashion se il nostro processo non partisse dalla creatività, dal punto di vista dello studio dello stile e del prodotto, e in tutte le varie declinazioni, a partire dalla comunicazione».

La parola chiave del fatto in Italia per Guglielmo Santucci di Gil Santucci (www.gilsantucci.it) è saper fare. «Che è un saper fare italiano. In azienda ci basiamo sull’originalità dei capi, per que-sto, a maggior ragione in un settore come il pronto moda che ogni settimana propone novità, la ricerca è fondamentale. La nostra ricerca e i nostri partner sono tutti esclusivamente italiani. Saper fare significa anche seguire i tempi, restare aggiornati. Per questo uno dei temi che ci sta più a cuore è l’ecologia. L’attenzione al pianeta deve unirsi a quella rivolta alle tendenze della moda e agli aspetti sociali. Prodotto, prezzo, tendenza, ecologia: per noi questo è il saper fare italiano che racchiude il concetto di made in Italy».

Link download video: https://bit.ly/2ZovtSn



Centergross

Polo d’eccellenza dedicato al pronto moda tra i maggiori in Europa, Centergross si sviluppa in un’area di 1 milione di metri quadrati alle porte di Bologna. Fondato nel 1977, raccoglie ol-tre 600 aziende, 400 delle quali del settore fashion, e 6.000 lavoratori. Il volume complessivo di affari, che ne fa una delle aree di maggiore fermento per il settore moda made in Italy a livello in-ternazionale, è di 5 miliardi di euro l’anno, con una media di presenze di migliaia buyers al giorno, provenienti per il 60% dai mercati esteri, in particolare da Asia, Europa e Medio-Oriente. Presenti all’interno, piccole, medie, e grandi imprese, tra realtà internazionali come Gruppo Teddy (Rinascimento, Kitana, Terranova, Calliope - 644 milioni di fatturato e 2.892 dipendenti), e Gruppo Imperial (Imperial, Please, Dixie, Magico Kid - 200 milioni fatturato e 800 dipendenti).



www.centergross.com