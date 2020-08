Regia di Mounia Meddour Venerdì 28 Agosto 2020.

" Non conosci Papicha" in prima visione al Cinema in Giardino di Riccione (Viale Lazio 8).

Venerdì 28 Agosto 2020, ore 21,30.





Regista: Mounia Meddour

Genere: Drammatico

Anno: 2019

Paese: Francia, Algeria

Durata: 105 min



Distribuzione: Teodora Film

Con Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Manel Doumandji, Marwan Zeghbib, Aida Ghechoud, Nadia Kaci





Sceneggiatura: Mounia Meddour

Fotografia: Léo Lefèvre

Montaggio: Damien Keyeux

Musiche: Robin Coudert

Produzione: The Ink Connection, High Sea Production & Tayda Film



Non conosci Papicha, film diretto da Mounia Meddour, è ambientato ad Algeri nel 1997, periodo in cui il Paese è in mano ai terroristi, intenzionati a stabilire un governo islamico e arcaico. In un regime simile quelle a essere maggiormente colpite sono le donne, costrette a non vivere la loro indipendenza, nonostante vogliano assumere giustamente il controllo di sé stesse, essere libere di scegliere il loro abbigliamento e i propri spazi. Tra queste c'è Nedjma (Lyna Khoudri), studentessa universitaria che sogna di sfondare nel mondo della moda come stilista. Il fondamentalismo religioso con i suoi dettami primitivi vieta l'emancipazione e di conseguenza smorza anche il grande desiderio della giovane, gettando il paese in uno stato di caos.

Ma Nedjma non si lascia scoraggiare dalla situazione politica algerina e insieme ad altre studentesse decide di organizzare una sfilata, sfidando il sistema e proponendosi come simbolo di una lotta per la libertà femminile in un regime che vuole le donne sottomesse.



Il film è stato vietato in patria, per motivi mai chiariti dal governo algerino.



Presentato al Festival di Cannes, il film si è aggiudicato in seguito due Premi César.