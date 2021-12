Nordic Ski, la passione va in TV: una trasmissione settimanale

Parte sabato una nuova trasmissione in tv e streaming Ogni settimana in una diversa location di gara, in onda il martedì Conduce Paolo Malfer, fondista, giornalista e apprezzato speaker Ospiti eccellenti, tecnici e presentazione degli eventi clou

Lo sci nordico e il biathlon stanno conquistando sempre più estimatori e praticanti. Ovvio quindi che anche i media dedichino spazi sempre più ampi al settore, sia sul web, sulla carta stampata e in particolare in TV.

In quest’ottica fa notizia la nuova trasmissione “Nordic Ski” che decolla questa settimana e che proporrà in diverse puntate, fino a fine febbraio, un format di 48 minuti, metà dei quali dedicati di volta in volta ad una location che ospiterà eventi sportivi nel proseguo della stagione, ed il resto a cronaca, sport, tecnica e curiosità.

La trasmissione “Nordic Ski” è condotta dal giornalista e speaker Paolo Malfer, trentino, fondista amatore di lungo corso, ed è prodotta da TRENTINO TV. Non sarà la classica trasmissione da studio, ma sarà itinerante proprio nelle località che poi andranno ad ospitare i vari eventi, come l’IBU Junior Cup della Val Martello, le Coppe del Mondo di fondo e combinata nordica della Val di Fiemme, le granfondo Reschenseerennen-La Venosta di Curon, Pustertaler di Dobbiaco e Villabassa, la Marcialonga delle Valli di Fiemme e di Fassa, la Dobbiaco-Cortina, la Gran Fondo Val Casies, la Granfondo Viote-Monte Bondone, quindi lo Skiri Trophy in Val di Fiemme.

“Nordic Ski” andrà in onda su Trentino TV (Canale 12), Alto Adige TV (Canale 112), Welcome In TV (nazionale - canale 226), sarà trasmessa anche su Triveneta TV in Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Teletutto in Lombardia. Le varie puntate saranno in diretta streaming e disponibili on demand per 365 gg su www.trentinotv.it e su www.altoadigetv.it.

Il progetto editoriale garantisce una produzione consolidata e apprezzata dal pubblico e una diffusione multi-piattaforma: TV nazionale (free su digitale terrestre Welcome In), TV locali, web, mobile, SmartTV e sui social di Trentino TV e Alto Adige TV.

La produzione garantisce tre passaggi per ciascuna puntata sulle TV locali, sei passaggi sulla TV nazionale e 365 giorni sulla piattaforma multimediale, con un totale di oltre 20.000 visualizzazioni Web e oltre 150.000 spettatori/utenti total audience.

Questa settimana, eccezionalmente, andrà in onda di sabato alle ore 21.30, con la puntata registrata in Val Martello in occasione della IBU Junior Cup di biathlon, poi in replica domenica alle 15.30 e ancora domenica alle 21.15. Dalla prossima settimana appuntamento fisso il martedì alle 20.40, con diverse repliche nei giorni successivi.

Per chi non è in grado di sintonizzarsi su canali 12, 112 e 226 o su quelli di Triveneta e Teletutto, rimane lo streaming e l’on demand su www.trentinotv.it e su www.altoadigetv.it.

Ospiti della prima puntata, oltre agli organizzatori della Val Martello, saranno gli allenatori della nazionale giovanile Samantha Plafoni e Francesco Semenzato, ed alcuni azzurrini. Nella puntata successiva in Val di Fiemme interverranno anche Cristian Zorzi e Stefano Gardener, quindi per la combinata nordica Annika Sieff e Veronica Gianmoena.

Le varie trasmissioni tratteranno anche diversi temi tecnici grazie ad allenatori, skimen e preparatori molto noti nell’ambiente sportivo. Dunque, buona visione!