Nordic walking ad Abano terme: Scoprite perchè fa bene

Abano Terme: meta ideale per chi vuole combinare al Nordic Walking i benefici dell’acqua termale

Il Nordic Walking è una tipologia di camminata nata in Norvegia ed importata in seguito in Italia. Questa attività fisica prevede l’utilizzo di bastoni, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo, che aiutano nella camminata, rendendola più fluida e corretta.

Se sei alla ricerca di Soggiorni ad Abano Terme per il Nordic Walking, i Colli Euganei sono la cornice perfetta per praticare questo sport.

Abano Terme infatti, è una famosa area termale, che sorge tra i Colli Euganei: aria pulita, tranquillità e paesaggi mozzafiato vi accompagneranno durante il vostro soggiorno. Inoltre sono presenti numerosi percorsi, di difficoltà differente adatti al nordic walking.

La camminata con bastoni è una disciplina sportiva diffusa in Italia in tempi relativamente recenti, molti infatti non conoscono i benefici che questo sport ha sul nostro corpo.

È una camminata molto più intensa rispetto alle classiche camminate, non per velocità, ma per l’utilizzo di più muscoli contemporaneamente. L’utilizzo dei bastoni attiva gruppi muscolari che con una classica camminata non si attiverebbero: torace, dorsali, spalle, tricipiti, addominali…



I vantaggi



In questo sport non esistono limiti di età: i bastoni facilitano la camminata e si può adeguare l’andatura alla propria preparazione fisica, al proprio corpo e all’energia che si ha a disposizione in quella determinata giornata. L’importante è imparare correttamente la tecnica, coordinare il movimento di braccia e gambe, rendendovi pronti alle escursioni.

I Colli Euganei sono famosi nel Veneto per i percorsi che offrono lungo le loro pendici, e molti di questi si prestano perfettamente al Nordic Walking: il sentiero del Monte Grande da Passo Fiorine, e il parco di Villa Draghi. Un altro percorso è quello che interessa il Monte Fasolo, il monte Rusta e villa Beatrice al Monte Gemola.

Abano Terme è sicuramente un punto strategico: è un centro ricco di hotel e di strutture ricettive che accolgono i turisti offrendo numerosi servizi. Ma il fiore all’occhiello è sicuramente la presenza delle Terme Euganee: il più grande bacino termale d’Europa.

L’hotel Terme Bologna è un prestigioso hotel situato proprio nel centro di Abano Terme. Questo albergo offre numerosi servizi ai suoi clienti, adatti soprattutto a chi ha affrontato un’intensa giornata di Nordic Walking:

Centro termale per la fangoterapia e le terapie inalatorie,

Piscina termale interna;

Piscina termale esterna con idromassaggio e giochi d’acqua;

Centro benessere per trattamenti estetici per la cura della persona;

Sauna, grotta termale;

Sala fitness;

Biciclette disponibili per i clienti;

Wifi gratuito.

L’Hotel Terme Bologna offre numerose tipologie di pacchetti comprensivi di pensione completa, infatti è dotato di un ristorante interno che propone piatti e specialità italiane privilegiando l’utilizzo di prodotti biologici tipici locali.

Per tutti coloro che cercano soggiorni ad Abano per il Nordic Walking, l’Hotel Terme Bologna è l’ideale per chi ricerca una vacanza che combini la giusta dose di sport al meritato relax.