Novità 2021. Con Light, l’aspirazione diventa ultra compatta

Superlativa in ogni suo aspetto, la nuova cappa Light di Falmec è pura innovazione, perfettamente applicata a un design leggero e contemporaneo. Una soluzione a isola dal grande impatto scenografico, che diventa protagonista assoluta dell’ambiente cucina, sia che si tratti di uno spazio indipendente o “in dialogo” con la zona living.

A fare di Light un prodotto straordinario, sono la geometria di linee perfette che disegnano un profilo ricercato, e un corpo aspirante ultra compatto, espressione di una nuova aspirazione incredibilmente “rivoluzionaria”.

La cappa, infatti, si caratterizza per un elemento centrale in vetro fumé temperato da 120 cm o 180 cm e due profili laterali in alluminio satinato anodizzato nero, che integrano strip LED, per una luce che si diffonde lungo tutto il perimetro inferiore dei due componenti.



Il corpo aspirante, ultra compatto in altezza, è reso possibile dalla nuova tecnologia Falmec, Multi-Air: frutto dell’esperienza aziendale e della continua ricerca di soluzioni innovative. Multi-Air, infatti, distribuisce la potenza aspirante, normalmente concentrata su un motore, in più motori di piccola dimensione, per garantire così la stessa efficacia aspirante in un volume estremamente ridotto.



Il sistema comprende inoltre un efficace apparato filtrante, grazie all’applicazione dell’esclusiva tecnologia filtrante Carbon.Zeo. Il risultato è sotto gli occhi: una maggiore libertà creativa che apre nuovi orizzonti progettuali, di cui Light è il primo esemplare.



Nata nel 1981 a Vittorio Veneto (Treviso), Falmec è oggi leader nella produzione di cappe aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione di ingegno costruttivo 100% italiano.

Attraverso un processo multifase che si svolge interamente nello stabilimento aziendale di Vittorio Veneto, vicino a Venezia, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi dettagli. La grande forza del brand risiede nella capacità di coniugare design ricercato e nuove tecnologie volte a perfezionare le prestazioni dei prodotti, dalla silenziosità dell’aspirazione alla purificazione dell’aria, condizioni essenziali per il mantenimento di un ambiente domestico sano e gradevole, migliorando così il comfort e la qualità del tempo speso in casa.