Novità in biblioteca a Predazzo (TN)

Nuovo DPCM del 3 novembre 2020

Novità in biblioteca a Predazzo



A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 molto probabilmente la biblioteca comunale di Predazzo da domani, venerdì 6 novembre, sarà chiusa al pubblico.



Al più presto saranno messe a punto soluzioni alternative che limitino il disagio di questa nuova chiusura.





Per le restituzioni è stato posto all'esterno della biblioteca un bibliobox 24h dove è sempre possibile restituire il materiale preso in prestito.

Resta attivo il servizio di assistenza telefonica al numero 0462 501830, via whatsapp al 3356565688 o email predazzo@biblio.infotn.it per informazioni, richieste e consulenze bibliografiche.

Si ricorda che dal sito della biblioteca www.biblioteca.predazzo.tn.it si può accedere al Catalogo Bibliografico Trentino per verificare la disponibilità dei titoli desiderati e per vedere la vetrina delle novità.

Sulla piattaforma MLOL - Medialibrary online è possibile prendere in prestito ebook ed audiolibri e consultare quotidiani e riviste. Chi non fosse ancora iscritto a MLOL può rivolgersi in biblioteca.



Per chi lo desidera è possibile far parte del gruppo whatsapp "Novità in biblioteca" al quale vengono mandate solo notizie inerenti gli ultimi libri acquistati e informazioni che riguardano la vita della biblioteca.