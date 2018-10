Nuova brand identity per BCLOUD

BCLOUD continua a distinguersi nel panorama Software Defined. Lo fa inaugurando una nuova brand identity che racconta di continui traguardi, di innovativi salti verso nuove tecnologie e paradigmi, ma soprattutto di nuovi volti.

L'azienda di Dalmine fondata nel 2011 da Roberto Castelli, unico Software Defined System Integrator italiano, specializzata in soluzioni cloud oriented per Enterprise e Service Provider, rafforza la propria crew con Fulvia Nannini Sales Director, Filippo Torrini Regional Sales Manager Lombardia e Michele Camporese Regional Sales Manager Nord-Est.



Nannini, laureata in Scienza dell'Informazione, ha ricoperto, negli ultimi 20 anni, vari ruoli dirigenziali nelle più importanti multinazionali del settore ICT a livello nazionale e internazionale. Tra le varie posizioni, Fulvia ha fatto parte del board di Storagetek, è stata Country Manager di McData e Senior Sales Manager South Europe per Brocade. Nel corso della sua carriera si è occupata di marketing & communication, brand marketing, servizi professionali, alliance, vendite dirette e indirette e di gestione di canali di vendita a livello internazionale.



Torrini inizia invece la sua avventura professionale nello storage nel 1998 in IBM, approda in BCLOUD affascinato dalla mission, dai valori e dal team, pronto a raccogliere nuove sfide.

Insieme a lui Michele Camporese con più di 15 anni di esperienza come IT Manager in contesti multinazionali e 5 anni come International Sales Manager.



Una nuova immagine coordinata, una nuova forza vendita e una nuova comunicazione per BCLOUD che nell'ultimo anno ha lanciato la #lab2reality experience, un percorso di affiancamento alle aziende, ai service provider, alle università e alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle migliori soluzioni in ambito Data Governance e Data Management siano esse hybrid, cloud o multicloud.



"Un'occasione e un'opportunità per avvicinarsi a BCLOUD e scoprirne la professionalità e la profonda preparazione. Il nostro è un approccio #neverconventional che propone soluzioni esclusivamente tailor made per i nostri clienti", afferma Castelli. "Proponiamo uno strumento di lavoro che fonda la propria unicità sull'ascolto, l'osservazione e l'implementazione di soluzioni Software Defined in grado di rispondere alle esigenze di business dei nostri clienti con tecnologie cloud native e scale out . Il nostro è un portfolio in continua crescita e aggiornamento. Del resto, siamo gli unici a offrire sul territorio italiano un continuo scouting internazionale di vendor focalizzati in ambito software defined." contina il CEO. "E' una nuova 'era' per BCLOUD. Abbiamo scelto di lanciare la nuova immagine coordinata nella chiusura di questo 2018, con la visibilità di grandi risultati, case studies esemplari, importanti traguardi e un piano editoriale social che contribuirà ad arricchire le vostre conoscenze software defined."



La nuova homepage del sito (www.b-cloud.it) avvicina il team ai clienti, mostrando gli uffici e le persone che vi lavorano, abbattendo distanze e garantendo trasparenza ed efficienza. Il menu si mostra immediato per una navigazione istintiva e facilitata con contenuti essenziali ma allo stesso tempo completi.