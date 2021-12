Nuova inaugurazione per Graziella Braccialini al Valdichiana Village

Nuova inaugurazione per Graziella Braccialini. La maison toscana, impegnata in un percorso di sviluppo della propria rete di distribuzione in Italia, ha previsto investimenti diretti anche sul territorio e ha così inaugurato il suo primo negozio in assoluto in terra d’Arezzo e il suo quarto negozio in regione dopo i tre già presenti a Firenze. La scelta è stata di aprire un punto vendita di circa settanta metri quadrati all’interno del Valdichiana Village di Foiano della Chiana, anticipando di pochi giorni l’avvio dell’attività di un ulteriore negozio anche nel centro di Palermo prevista entro il 18 dicembre.

Nuova inaugurazione per Graziella Braccialini. La maison toscana, impegnata in un percorso di sviluppo della propria rete di distribuzione in Italia, ha previsto investimenti diretti anche sul territorio e ha così inaugurato il suo primo negozio in assoluto in terra d’Arezzo e il suo quarto negozio in regione dopo i tre già presenti a Firenze. La scelta è stata di aprire un punto vendita di circa settanta metri quadrati all’interno del Valdichiana Village di Foiano della Chiana e di porre così radici anche in uno dei poli di riferimento del commercio del centro Italia.

Il cuore del negozio saranno le linee di pelletteria di Braccialini che nascono come un’espressione dalla creatività e dall’artigianalità tipicamente toscane. Artigiani, designer e modellisti collaborano nella produzione di borse e accessori che, posti in abbinamento con bijoux di Graziella, uniscono più materiali tra pelle, velluto, sete e pietre andando a configurare linee leggere, moderne e dalla forte personalità con l’obiettivo di definire il look della donna nella sua interezza.

Questa inaugurazione anticipa di pochi giorni l’avvio dell’attività di un nuovo negozio nel centro di Palermo che, prevista entro il 18 dicembre, andrà a configurare un punto di riferimento per consolidare la presenza di Graziella Braccialini anche in Sicilia e nel sud Italia. «Il progetto di Graziella Braccialini - spiega il direttore commerciale e retail Giacomo Gori, - prevede una presenza sempre più capillare e diffusa nei principali fulcri dello shopping in Italia e nel mondo. Il taglio del nastro al Valdichiana Village segue l’apertura estiva a Firenze e anticipa l’inaugurazione di Palermo, ribadendo il percorso di sviluppo commerciale del nostro brand».