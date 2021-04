Nuova intesa tra Regione Lombardia e Unibg su robotica e benessere dei lavoratori nell’industria 4.0

Robotica e benessere dei lavoratori nell'Industria 4.0 sono protagonisti dell’intesa tra Palazzo Lombardia e l'Università degli studi di Bergamo, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Fabrizio Sala nell'ambito degli “Accordi di collaborazione per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico”, sottoscritti da Palazzo Lombardia con 8 università pubbliche lombarde.

Il progetto prevede due realizzazioni: quella di linee manifatturiere in scala ridotta, con unità automatiche di ultima generazione e robot in parte anche collaborativi; e quella di un ambiente sensorizzato, dove testare e sviluppare nuove tecnologie e nuovi servizi.



"Ringrazio, a nome di tutta la nostra Università, - dichiara il rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini - Regione Lombardia che, non solo, da subito ha sostenuto, nei difficili mesi scorsi, il sistema delle università della nostra Regione nel suo complesso, ma attraverso questo nuovo e importante contributo ha anche deciso di attivare una specifica collaborazione per la realizzazione di una nuova iniziativa di ricerca “Smart living in manufacturing”, per rilanciare il sistema economico sociale sul territorio lombardo così provato dall’emergenza sanitaria. Degno di nota anche il contributo, sempre di Regione Lombardia, per il nostro progetto di ulteriore adeguamento e innovazione delle infrastrutture tecnologiche per la didattica di euro 1.799.000”.