Nuova partnership tra Incomedia e Host.it, due aziende piemontesi che spiccano nel panorama IT nazionale

Novembre 2021 - È nata e si sta affermando una proficua collaborazione tra 2 società piemontesi che hanno saputo distinguersi nel campo dell’IT: Incomedia e Host.it.

Il mondo dell’IT è vasto e variegato ma, soprattutto, fortemente competitivo. Spesso attraversato da meteore che si esauriscono nell’arco di poche stagioni, vede poi l’affermarsi di un certo numero di realtà che, anno dopo anno, riescono a crescere e, forti di una visione e di una missione molto chiara, ad affermarsi sul mercato nazionale e, a volte anche su quello internazionale, con una proposta convincente.



Esempi di questo genere di realtà consolidate e di successo sono due aziende nate e radicate sul territorio piemontese che, ora, hanno stretto una partnership dalla quale ci si aspettano interessanti sviluppi. Le due aziende in questione sono l’eporediese Incomedia e la torinese Host.it.



La complementarietà tra le due aziende è lampante: mentre Incomedia sviluppa e commercializza il software WebSite X5 per la creazione di siti web, blog e negozi e-commerce, Host.it offre soluzioni di hosting sempre un passo avanti in termini di sicurezza e innovazione. Il cliente, privato o professionale, che vuole realizzare il proprio sito ha bisogno tanto di uno strumento di creazione che di uno spazio web dove pubblicarlo: è naturale, allora, pensare di integrare le offerte e confezionare una soluzione completa, “Software + Hosting”, in grado di semplificare la vita e risolvere a monte qualsiasi complessità.



Muovendosi esattamente in questa direzione, la collaborazione tra Incomedia e Host.it ha già dato un primo frutto. Host.it ha confezionato un pacchetto di Hosting tagliato su misura per i siti realizzati con WebSite X5 e, da settembre, Incomedia ha iniziato a proporlo a tutti i suoi clienti, italiani e internazionali, incluso con la licenza del software.



“Fin dai primi incontri è stato chiaro che c’era una grande affinità tra noi e Host.it. - afferma Federico Ranfagni, CEO e co-founder di Incomedia - ll nostro obiettivo è da sempre quello di rendere semplice e possibile per chiunque un compito che, di per sé, potrebbe non esserlo: creare un sito Web. Per questo abbiamo sviluppato un software che si fa carico di ogni complessità. Ci rimaneva da risolvere la questione della pubblicazione online: spesso i nostri utenti si trovavano in difficoltà a gestire la comunicazione con i provider o i problemi di configurazione e compatibilità legati ai server.



Ora, grazie ad Host.it, possiamo dare ai nostri clienti un servizio di hosting pensato ad hoc e, soprattutto, già perfettamente integrato nel programma. Adesso anche l’hosting è diventato semplice e conveniente.”



Dal suo canto, Marco Mangione, CEO e fondatore di Host.it ricorda: “Ho utilizzato WebSite X5 quando ancora andavo a scuola: è stato in assoluto il primo web site builder Italiano!” Quindi, sempre Mangione spiega: “In Host abbiamo una missione: garantire la presenza online delle imprese. Ora, grazie ad Incomedia, possiamo dare loro anche uno strumento facile e completo per realizzare in autonomia un sito web, senza stare a pensare adaggiornamenti,connessioni FTPedaltriaspetticomplicati.Abbiamoperòpensatoanche agli sviluppatori e alle Web Agency. WebSite X5 è infatti uno strumento potente e versatile, in grado di rivoluzionare letteralmente il lavoro di chi produce siti web per professione. Insomma, WebSite X5 + Host.it è tutto quello che un’Impresa, uno sviluppatore, una Web Agency, dovrebbero avere.”



A proposito di Incomedia

Da oltre 20 anni Incomedia (incomedia.eu) azienda 100% made in Italy, sviluppa software desktop per Pc che permettono a tutti di ottenere risultati professionali in modo facile e veloce. Fondata a Ivrea nel 1998 dai fratelli Federico e Stefano Ranfagni, è oggi una realtà affermata in Europa e nel mondo. Il prodotto di punta WebSite X5® (websitex5.com) è presente in oltre 40 paesi attraverso una rete consolidata di partner internazionali, che rende accessibile e conveniente la creazione di siti e negozi online per utenti di ogni livello di esperienza, dal principiante al professionista, interessati a creare un sito in modo facile e veloce. In 5 semplici passi.



A proposito di Host.it

Forte di più di 20 anni di presenza e di esperienza nel settore, Host spa (www.host.it), azienda nata e sviluppatasi in Piemonte, eroga servizi di web hosting, server dedicati, cloud computing, definendosi "fabbricatori di servizi”. Host pensa, progetta e realizza i prodotti e i servizi per i propri Clienti, garantendo a loro una rivalutazione dell’investimento nel tempo, aggiungendo mese dopo mese tool, servizi, innovazioni per vivere più tranquillamente la propria presenza in rete.