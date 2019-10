Nuova pubblicazione: “S-HEAVEN: SEA OF HEAVEN” di NUMA ECHOS

Avrei desiderato un ultimo bacio. In silenzio. Avrei bevuto un ultimo sorso. In silenzio. Avrei rubato un ultimo morso. In silenzio.

E' stato pubblicato il nuovo libro di Numa Echos “S-Heaven: sea of heaven”, collana “Magnolia, Narrativa” per Il Seme Bianco Editore IBSN 9788833611723.



Link: http://www.ilsemebianco.it/collana/magnolia/s-heaven-sea-of-heaven/





Disponibile in tutti gli stores:



La Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/libri/numa-echos/sheaven-sea-heaven-ediz-italiana/9788833611723





Abstract:



La rivelazione della prescelta “LIQUIDA” che attraverso un viaggio ideale decide di rivelarsi affinché il mondo possa evolversi e definire l’esistenza.

Nel percorso empirico attraverso i sette vizi capitali si raccontano l’Origine che rincorse “LIQUIDA” e lei elise, la solidità emotiva che la corteggiò e lei liquida- mente vanificò, la redenzione che decise di intaccare di peccato e il vizio che corrose la virtù impedendo l’ascesa e la resurrezione.







Biografia:



Numa Echos, poliartista, si muove fra letteratura, musica, fotografia e pittura. Ha realizzato il corto Sogni di Lucida-Mente: allusioni e rivelazioni di un io follemente sano tratto dal suo omonimo libro.



Nel 2016 pubblica l’Lp Shady World, interamente scritto e prodotto da Numa Echos e Filippo Scrimizzi. Dal 2017 è membro ufficiale del gruppo metal Double Bass of Death. Collabora con lo scrittore Andrea G. Pinketts e alla realizzazione di antologie per diversi editori.







Per Ulteriori richieste ed informazioni:



