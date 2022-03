Nuova sfida per DOC-COM: raccontare le “best emotions” del gruppo Mira Hotels & Resorts

Lusso sostenibile in quattro luoghi simbolo dell’italianità, della bellezza e dell’arte di vivere: il gruppo Mira Hotels & Resorts ha scelto DOC-COM, business unit di Doc Servizi, come agenzia di comunicazione

Località da sogno, templi del wellness, ospitalità al femminile e, da quest’anno, anche resort bioattivi: DOC-COM consolida l’asset hotellerie con l’ingresso nel portfolio clienti di MIRA Hotels & Resorts, gruppo alberghiero di riferimento per i Golf resort e gli sport all’aria aperta in Italia.



La creatività è il punto di forza dell’agenzia, business unit di Doc Servizi che vanta un’esperienza ultradecennale con strutture iconiche del settore hotellerie, spaziando dal gruppo Duetorrihotels, con il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Bristol Palace di Genova, il Bernini Palace di Firenze, il Due Torri Hotel di Verona, all’Hotel de la Poste di Cortina.



DOC-COM mette la sua esperienza al servizio di Mira, un “gruppo che lavora in gruppo”, secondo la definizione dei fondatori, i manager Daniela Righi e Alessandro Vadagnini: una realtà profondamente coesa, coinvolta in progetti legati al benessere a tutto tondo dell’ospite.



E sarà proprio il benessere il focus della strategia di comunicazione che punta sull’emozione legata alle esperienze nelle strutture, rafforzando l’immagine del brand. DOC-COM seguirà l’ufficio stampa del gruppo e dei suoi 4 resort bioattivi, ideati per stimolare sensazioni positive a contatto con la natura: Acaya Golf Resort & SPA, nel Salento, Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa di Siracusa, Riva Toscana Golf Resort & Spa e Alagna Mountain Resort & SPA. Ad accomunare strutture così diverse – dall’ex monastero al rifugio wild & chic, dal casale maremmano alla masseria pugliese – sono la qualità e il livello delle proposte, oltre che la valorizzazione del legame con territori unici per caratteristiche e panorami.



MIRA Hotels & Resorts



Fondato nel 2011 dai manager Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, è il primo gruppo italiano di resort bioattivi, ideati per stimolare sensazioni positive e favorire un benessere naturale e attivo.

Sono quattro le strutture parte del gruppo: Acaya Golf Resort & SPA, che sorge nella natura selvaggia del Salento, a pochi passi dalle più belle spiagge adriatiche, Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & SPA di Siracusa, nato come monastero benedettino, immerso nel verde di agrumeti, palme, carrubi e ulivi, Alagna Mountain Resort & SPA, rifugio “wild & chic” in stile walser ai piedi del Monte Rosa, e Riva Toscana Golf Resort & SPA, ospitato in un tipico casale sul golfo di Follonica, tra le colline della Maremma e il mare.

Una realtà alberghiera che si sta affermando come un punto di riferimento per i Golf resort in Italia – grazie alle tre strutture in Toscana, Puglia e Sicilia – e per lo sport in montagna, in Piemonte.

Tutti i resort organizzano esperienze su misura legate al territorio e alla natura circonstante, offrono proposte beauty & wellness ideate insieme a brand leader del Made in Italy, tra rituali di benessere, trattamenti innovativi, piscine esterne e interne e ampie Spa dotate di ogni comfort. Le eccellenze del territorio si scoprono anche nei ristoranti delle strutture, con grande attenzione alla selezione delle materie prime a km0.



ph fonte ufficio stampa