Nuove assunzioni per Betadvisor.com: il N. 1 dei pronostici sportivi sbarca negli USA

Betadvisor sbarca in America con la più grande piattaforma di pronostici al mondo

Roma, 1 giugno 2020 – Top Advisor, azienda proprietaria del marchio Betadvisor.com ha ufficializzato l’ottenimento della Licenza dalla “Division of Gaming Enforcement” per operare anche in New Jersey (USA). Un traguardo importante per la compagnia londinese, leader nei pronostici sportivi, in forte espansione anche in Italia dove sta assumendo nuovo personale.



“Il nostro obiettivo finale è quello di essere uno dei principali partner commerciali dei Bookmakers anche negli Stati Uniti. Siamo entusiasti di aver ricevuto la licenza statale, con l’auspicio di conseguirne molte altre in futuro e su diversi continenti”, ha dichiarato Charles Herisson, CEO di origini italiane di Top Advisor, in merito alla notizia diffusa.



Betadvisor.com è una community che offre pronostici su 10 sports, che conta ad oggi 1.5000.000 fans solo sulla sua Pagina Facebook. Il brand è leader mondiale nei servizi di comparatori per tipsters e di comparatore bookmakers, è stato fondato nel 2010 a Parigi ed è stato acquisito nel 2014 dall’azienda inglese.



In riferimento allo sbarco sul mercato USA, Charles Herisson ha continuato: “Gli Stati Uniti come l’Italia rappresentano un mercato di primaria importanza per noi. Gli States ci offrono un’opportunità imperdibile per collegarci a nuovi operatori oltre che permetterci di consolidare i nostri rapporti con i partner già attivi da tempo. La battaglia per la supremazia nel mercato in espansione degli affiliati statunitensi si sta intensificando e noi di Betadvisor non abbiamo voluto perdere terreno candidandoci di diritto a ricoprire un ruolo da protagonista grazie alla licenza ottenuta”.



“È una mossa strategica a cui ne seguiranno a breve altre sul mercato italiano, che oltre a portarci volumi, ci permetterà di educare i nostri utenti a scommettere in maniera professionale e non a giocare d’azzardo, rimanendo in linea con i valori della nostra azienda che ci portano a preferire un gioco controllato e informato”, ha detto ancora Charles Herisson.



In occasione di questo importante traguardo aziendale, Betadvisor.com ha deciso di offrire un bonus del valore di 1.000 euro di servizi gratuiti a tutti quelli che ne faranno richiesta via Facebook entro il giorno 13 giugno prossimo, indicando semplicemente in chat la parola New Jersey.



LE ASSUNZIONI

Le persone interessate a collaborare con l’ azienda possono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo email support@betadvisor.com.

Le posizioni aperte al momento sono per: Giornalista Freelance, Tipster pronostici calcio Serie A, Tipster pronostici tennis, Tipster pronostici ippica, Tipster pronostici rugby, Tipster pronostici basketball NBA, Tipster pronostici baseball MLB, Tipster recruiters, Responsabile affiliati online Italia, Spagna, Uk, USA, Responsabile commerciale Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Coordinatore aperture punti in Italia.



CHI È BETADVISOR

Betadvisor è il servizio leader mondiale nell’offerta di pronostici verificati, divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi servizi esclusivi e performanti, al servizio di aziende del gaming e scommettitori.

Istituito nel 2010, attualmente raggruppa una comunità di oltre 1.000 tipsters e 1.000 affiliati dislocati in 80 Stati e in ogni continente, diventando il primo servizio di sport tipster riconosciuto con lo standard di qualità ISO 9001.

Betadvisor offre consulenza professionale sulle scommesse sportive con particolare attenzione alle diverse gamme di sport, la sua proposta attuale include football americano, calcio, corse di cavalli, tennis, rugby, baseball, basket, hockey, cricket, pallamano, hockey su ghiaccio e pallavolo.



Per tutte le informazioni o per contattare Betadvisor è possibile visitare il sito ufficiale al seguente indirizzo www.betadvisor.com o tramite la pagina Facebook www.facebook.com/BetAdvisor, la pagina Linkedin www.linkedin.com/company/betadvisor-com o il Canale Youtube www.youtube.com/channel/UCK8Ku9PPd_17pGuJ7NfjVRw.



Nella foto Charles Herisson, CEO di Top Advisor