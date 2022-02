Nuove partnership distributive per i vini del Leone Alato

Il progetto vitivinicolo amplia il portfolio con i vini di Tenute Dettori e Cantina Fiorentino, valorizzando l’unicità di ogni produzione

Genagricola dà il via nel 2022 alla presentazione del nuovo progetto di distribuzione de Le Tenute del Leone Alato: alla partnership con la Cantina Fiorentino (Galatina, Lecce) si aggiunge quella con Tenute Dettori di Sennori (Sassari). L’offerta del portfolio de Le Tenute del Leone Alato si arricchisce così con i vini del Salento e della Romangia del Logudoro, “luogo dorato” fra Sassari e Castelsardo.



“Nel 2021 le aziende del nostro Gruppo hanno riscosso un crescente apprezzamento sul canale Ho.Re.Ca., portandoci a una crescita del 31%, tornando a valori confrontabili con quelli pre pandemia, risultato in linea alle aspettative, in particolare sui mercati esteri – commenta Igor Boccardo, AD Leone Alato – vogliamo crescere ancora e lo faremo non solo attraverso le nostre aziende di proprietà ma anche stringendo partnership strategiche con i produttori in zone fortemente vocate alla produzione di vini di alta qualità. Dettori è un’eccellenza sarda che non ha bisogno di presentazioni, è stato il primo in Sardegna a credere e nobilitare i vitigni tradizionali, vinificandoli in purezza e secondo gli standard dell’agricoltura biodinamica; la distribuzione di vini sardi va ad affiancare quella attiva già da ottobre con Cantina Fiorentino, azienda biologica salentina. Grazie al nostro accordo di distribuzione, i vini Dettori e Fiorentino potranno rafforzare il loro posizionamento e la loro presenza presso ristoranti ed enoteche in tutti i Paesi target. Ampliare il nostro portfolio con le etichette di queste due cantine è solo il primo passo di una strategia a lungo termine”.



Le nuove partnership sono volte a completare l’offerta del Leone Alato, caratterizzando sempre di più le etichette delle singole realtà in un’ottica di valorizzazione di terroir caratteristici e promozione di vini, che vengono così legati in maniera univoca ai territori di cui sono espressione.



“Ci aspettiamo che nei prossimi tre anni il peso delle aziende distribuite copra il 30-35% del fatturato totale del settore vitivinicolo – commenta Francesco Domini, Direttore Commerciale & Operations Leone Alato - ci stiamo muovendo attivamente per identificare ulteriori partner con cui strutturare in maniera articolata una rete di distribuzione e creare sinergie commerciali e di marketing per ampliare il nostro portfolio, senza sovrapporre l’offerta sul mercato.”



L’operazione di partnership fra Leone Alato e Tenute Dettori è stata perfezionata con il supporto della LT Wine Advisory.



TENUTE DETTORI



Vignaioli, Artigiani del Vino e della Terra. Dettori è una famiglia di contadini e pastori che produce vino dal 1800, coltivando solo antichi cloni di uve della Sardegna lavorati secondo i principi dell’agricoltura biodinamica, con vinificazioni naturali e affinamenti esclusivamente in cemento. Situata nell'estremo nord ovest della Sardegna, tra Sassari e Castelsardo, Tenute Dettori si trova in Romangia, vicino alla cittadina di Sennori, affacciata sul Golfo dell'Asinara, a soli 4 km dal mare. Le viti, allevate ad alberello, vivono al centro di un ambiente incontaminato, protetto da 20 ettari di bosco di macchia mediterranea, a 250 - 300 metri s.l.m. Ogni singolo vigneto dà origine ad un vino con caratteristiche uniche e irripetibili, che immediatamente evocano la Romangia, terroir storico per Vermentino, Moscato di Sorso-Sennori e Cannonau, il cui clone specifico qui ha un nome proprio: Retagliadu Nieddu.



CANTINA FIORENTINO



Fondata nel 2014 da Pierantonio Fiorentino, imprenditore nel campo delle energie rinnovabili e della bio-sostenibilità, Cantina Fiorentino è una realtà di 100 ettari condotti in regime biologico, nel cuore del Salento. Tra le coste rocciose dell’Adriatico e i litorali sabbiosi dello Ionio vengono coltivati in maniera rispettosa del territorio venti vitigni, che danno vita a due linee di vini in due stabilimenti vinicoli, realizzati con impianti e soluzioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica. La gamma dell’azienda comprende sei vini rossi, due bianchi e un rosato.



LE ALTRE AZIENDE DE LE TENUTE DEL LEONE ALATO, DI PROPRIETÀ GENAGRICOLA



Torre Rosazza, nei Colli Orientali del Friuli, da anni al vertice della produzione enologica italiana;



Costa Arènte in Valpantena di Valpolicella, una delle zone più vocate per la produzione di Valpolicella, Ripasso e Amarone. Recente acquisizione del Gruppo Genagricola, l’azienda punta a produrre uno dei migliori Amarone al mondo;



Bricco dei Guazzi, a Olivola in provincia di Alessandria, custode di una gemma enologica, l’Albarossa - vitigno autoctono piemontese, incrocio di Nebbiolo e Barbera;



Tenuta Sant’Anna, azienda di vini fermi e Prosecco nel Veneto Orientale;



V8+, gli storyteller del Prosecco. Brand pop e colorato, interamente dedicato alla produzione di Prosecco.



ph fonte ufficio stampa