Nuovi contributi a sostegno alle imprese turistiche dell’Abruzzo

Fondo messo a disposizione dalla Regione Abruzzo a sostegno di interventi per agevolare il raggiungimento di elevati standard di qualità delle imprese turistiche e promuovere le strutture ricettive certificate e qualificate.

Imprese beneficiarie del territorio abruzzese

Il bando “Interventi per il sostegno alle imprese turistiche” si rivolge a micro, piccole e medie imprese con sede in Abruzzo (esclusa l’Area Basso Sangro Trigno), che operano nelle seguenti attività: strutture ricettive ed alberghiere (con min. 7 camere), extra-alberghiere (es: ostelli, residenze di campagna), strutture ricettive all’aria aperta, stabilimenti balneari e parchi di divertimento permanenti.



Tipologie di attività ammesse al bando

La misura offre agli operatori turistici la possibilità di ammodernare e rilanciare le proprie strutture ricettive, sostenendo investimenti per:

- la realizzazione di nuove strutture ricettive, attraverso il completamento di manufatti edilizi o riattivazione di strutture ricettive in disuso

- l’ampliamento, ammodernamento di strutture ricettive già in esercizio

- il raggiungimento di elevati standard qualitativi (es: riduzione rischio sismico, sostenibilità ambientale,riduzione consumi energetici, accessibilità, riutilizzo patrimonio edilizio esistente)

- l’acquisizione di marchi di qualità volontari (es: ISO 9001, ISO 14001, EMAS)



Le spese ammesse sono relative a:



a) Investimenti in beni materiali

- Opere murarie

- Impianti tecnologici

- Macchinari



b) Investimenti in beni immateriali

- Siti Web e Programmi informatici (max 2%)



c) Servizi di consulenza

- Progettazione e direzione lavori (max 8%)

- Consulenze per certificazioni di qualità (max 3%)

- Relazioni rischio sismico (max 8%)

- Spese per accertamenti di laboratorio sul rischio sismico (max 3%)

- Spese per diagnosi energetica (max 2%)



Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e prevedere una spesa minima di 50.000 €.



Agevolazione prevista dal bando per le imprese turistiche dell’Abruzzo



Il bando a sostegno delle imprese turistiche prevede un contributo in conto capitale pari al 60% delle spese, fino ad un importo massimo di 150.000 €.



Scadenze



Lo sportello per la presentazione della domanda aprirà dal 29 Maggio al 20 Giugno 2019.