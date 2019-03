Nuovi contributi dalla Camera di Commercio di Pisa

La Camera di Commercio di Pisa ha emanato due nuovi bandi a sostegno delle imprese della provincia che investiranno in interventi per migliorare sistemi di sicurezza o parteciperanno a fiere internazionali.

Bando per l’adozione di sistemi di gestione certificati, sistemi di sicurezza e videosorveglianza



L’agevolazione concede dei Voucher a sostegno delle imprese pisane, che investiranno in interventi relativi all’acquisizione di certificazioni e l’installazione di sistemi di video-sorveglianza. Sono esclusi dalle spese ammissibili i rinnovi e gli adeguamenti delle certificazioni già acquisite.

Il Voucher è pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 5.000€. Per accedere al voucher sicurezza, bisogna presentare domanda entro il 19 Aprile 2019, salvo esaurimento fondi.



Voucher per la partecipazione a mostre e fiere internazionali in Italia e all’Estero



Al bando camerale possono accedere le imprese con unità locale in provincia di Pisa, che investiranno nella partecipazione a fiere ed iniziative promozionali, previste nell’ambito della fiera. L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse:

- fino ad un massimo di 2.000€ per fiere in Italia e UE,

- fino ad un massimo di 2.500€ per fiere extra UE.



La domanda di contributo deve essere presentata dopo lo svolgimento della fiera, in base all’apertura degli sportelli seguenti:

- 1° periodo: 31 agosto 2019 per fiere realizzate tra gennaio e giugno 2019;

- 2° periodo: 15 dicembre 2019 per fiere realizzate tra luglio e novembre 2019.

Possono presentare domanda le imprese che non hanno già beneficiato del contributo della CCIAA per le due precedenti edizioni della stessa fiera.